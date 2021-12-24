В Геленджике достроили новый терминал аэропорта с видом на море и открытой террасой

В Геленджике 24 декабря завершили строительство нового терминала. Рассказываем, что в нем необычного

Напомним, о строительстве нового терминала аэропорта Геленджика сообщили еще в 2018 году. Проектом занималось итальянское архитектурное бюро Fuksas.

24 декабря в пресс-службе аэропорта сообщили, что Ростехнадзор подтвердил соблюдение всех технических требований. Далее нужно получить разрешение на эксплуатацию от Росавиации.

Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко сказал, что сейчас на объекте ведется отладка оборудования и обучение персонала. Он отметил, что терминал построили за 1,5 года, что стало исключением в российской практике строительства таких объектов.

Архитектурная концепция терминала представляет собой птицу, парящую над бухтой. Его особенностью стала крыша — она заметна с воздуха при подлете к городу. Облицовку сделали из алюминиевых пластин.