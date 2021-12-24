В Геленджике достроили новый терминал аэропорта с видом на море и открытой террасой
В Геленджике 24 декабря завершили строительство нового терминала. Рассказываем, что в нем необычного
Напомним, о строительстве нового терминала аэропорта Геленджика сообщили еще в 2018 году. Проектом занималось итальянское архитектурное бюро Fuksas.
24 декабря в пресс-службе аэропорта сообщили, что Ростехнадзор подтвердил соблюдение всех технических требований. Далее нужно получить разрешение на эксплуатацию от Росавиации.
Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко сказал, что сейчас на объекте ведется отладка оборудования и обучение персонала. Он отметил, что терминал построили за 1,5 года, что стало исключением в российской практике строительства таких объектов.
Архитектурная концепция терминала представляет собой птицу, парящую над бухтой. Его особенностью стала крыша — она заметна с воздуха при подлете к городу. Облицовку сделали из алюминиевых пластин.
Внутри здания структурный потолок, который символизирует оперение, и динамичная подсветка, которая меняет цвет в течение дня — солнце, отражающееся в морской воде, закат и звездное небо.
Кроме того, в новом терминале есть открытая терраса с видом море, перрон и взлетно-посадочную полосу.
В аэровокзальном комплексе установили 13 стоек регистрации и сделали стойку для негабаритного багажа. Также там будут работать шесть выходов на посадку, две ленты выдачи багажа и стоянка для автомобилей на 430 мест. Помещения полностью соответствуют требованиям безбарьерной среды и не доставят проблем пассажирам с детскими колясками.
Пропускная способность зала составит 890 человек в час. Внутри есть VIP-зал, бизнес-зал и зал повышенной комфортности. Объекты торговли и общепита займут в терминале 1800 кв. метров. Это будут крупные федеральные сети и локальные бренды. А на привокзальной площади высадили около 6 тыс. деревьев и кустарников.