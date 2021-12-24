В Геленджике достроили новый терминал аэропорта с видом на море и открытой террасой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
    © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика

В Геленджике 24 декабря завершили строительство нового терминала. Рассказываем, что в нем необычного

Напомним, о строительстве нового терминала аэропорта Геленджика сообщили еще в 2018 году. Проектом занималось итальянское архитектурное бюро Fuksas.

24 декабря в пресс-службе аэропорта сообщили, что Ростехнадзор подтвердил соблюдение всех технических требований. Далее нужно получить разрешение на эксплуатацию от Росавиации.

Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко сказал, что сейчас на объекте ведется отладка оборудования и обучение персонала. Он отметил, что терминал построили за 1,5 года, что стало исключением в российской практике строительства таких объектов.

Архитектурная концепция терминала представляет собой птицу, парящую над бухтой. Его особенностью стала крыша — она заметна с воздуха при подлете к городу. Облицовку сделали из алюминиевых пластин.

  • Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
    Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
  • Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
    Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
  • Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
    Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
  • Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
    Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
  • Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика
    Ход строительства терминала, ноябрь 2021 © Фото пресс-службы аэропорта Геленджика

Внутри здания структурный потолок, который символизирует оперение, и динамичная подсветка, которая меняет цвет в течение дня — солнце, отражающееся в морской воде, закат и звездное небо.

Кроме того, в новом терминале есть открытая терраса с видом море, перрон и взлетно-посадочную полосу.

В аэровокзальном комплексе установили 13 стоек регистрации и сделали стойку для негабаритного багажа. Также там будут работать шесть выходов на посадку, две ленты выдачи багажа и стоянка для автомобилей на 430 мест. Помещения полностью соответствуют требованиям безбарьерной среды и не доставят проблем пассажирам с детскими колясками.

Пропускная способность зала составит 890 человек в час. Внутри есть VIP-зал, бизнес-зал и зал повышенной комфортности. Объекты торговли и общепита займут в терминале 1800 кв. метров. Это будут крупные федеральные сети и локальные бренды. А на привокзальной площади высадили около 6 тыс. деревьев и кустарников.

Аэропорты Геленджик

Новости

В Сочи прокуратура приостановила работу частного детсада из-за антисанитарии
Обыски, задержание, шумиха, рейтинги. Три дня из жизни мэра Краснодара в заголовках СМИ
В Краснодаре открылась выставка «Волшебная кисть Елизаветы Бём» работ художницы рубежа XIX-ХХ веков
В Геленджике достроили новый терминал аэропорта с видом на море и открытой террасой
На Черноморском побережье снова потеплеет до 13 °С и поднимется ветер до 29 м/с
В Новороссийске из-за пожара в общежитии эвакуировали 81 человека

Лента новостей

Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Сегодня, 08:37
Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Смотрим с высоты птичьего полета
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Сегодня, 10:00
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Краткий обзор и яркие фотографии
Рост по всем направлениям
Сегодня, 11:34 Партнерский
Рост по всем направлениям
Уралсиб рассказал, что ждет банковскую розницу в Краснодарском крае

Реклама на сайте