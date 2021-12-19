В Геленджике сотни человек обратились к губернатору, выступив против генплана

Напомним, в октябре администрация Геленджика пригласила жителей на общественные слушания по генплану, который вызвал недовольство и народные сходы — люди испугались, что их лишат жилья и земли из-за изменения статуса земельных участков. Юга.ру писали о начале возмущений и собрали обзор после итоговых слушаний 16 ноября. 30-минутный выпуск о протестах против генпланов Анапы и Геленджика снял ютуб-канал «Редакция». Власти регулярно заявляли, что действуют в интересах граждан и рассмотрят тысячи заявлений от горожан, касающиеся изменений зональности.

18 декабря они также записали видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«Уважаемый губернатор, вы говорите о развитии санаториев и здравниц, а на территории бывших санаториев возводятся апарт-отели и шикарные особняки. О доступности природных ресурсов каждому гражданину — а у нас на этих территориях ремонт яхт и свалки со строительным мусором. Вы распорядились земли сельхозназначения сохранять для виноградарства и ввести запрет на перевод в другую категорию, а мы видим, что в проекте генерального плана земли выведены в зону отдыха для проекта «Марьина усадьба», где территория застройки больше, чем сами виноградники», — заявили в обращении.

Во время акции активисты также заявили, что 61 из 75 территориальных общественных самоуправлений курорта подписали отказ от изменений в генплане.