Абрамович купил в Геленджике заброшенный стадион у моря — РБК
Компания Абрамовича купила участок у моря в Геленджике. Раньше там собирались построить торговый центр, а теперь?
13 декабря в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что ООО «Финэстейт Ко» стало единственным акционером АО «Гавань», которому на правах аренды до 2050 года принадлежит участок с бывшим стадионом «Спартак» в Геленджике. «Финэстейт Ко» входит в состав ООО «Миллхауз» Романа Абрамовича.
По данным РБК, предыдущим владельцем «Гавани» была компания «Рамо-М», которая занимается подрядным строительством и владеет пятью ТЦ «Красная площадь» в Краснодарском крае. В 2013 году администрация Геленджика договорилась с «Гаванью» о постройке торгово-развлекательного комплекса на месте бывшего стадиона, но этого так и не случилось.
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Участок находится в 100 метрах от моря на улице Революционной, 19. Площадь 2,2 га относится к зоне общественно-деловой застройки и в действующем генплане города, и в новом. РБК привел комментарий директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимура Рывкина. По его словам, зона подходит для возведения гостиницы или комплекса апартаментов общей площадью 40–50 тыс. кв. метров. Рывкин оценил стоимость участка в 300–400 млн рублей и предположил, что в строительство придется инвестировать 4–4,5 млрд рублей.
Что именно Абрамович планирует построить на купленном участке, пока неизвестно. Об интересе предпринимателя к гостиничному бизнесу в Геленджике Юга.ру писали в начале года. До принятия нового генплана, против которого выступают местные жители, строительство на курорте ограничено.
Напомним, в Анапе планируют создать туристический кластер «Новая Анапа» за 250 млрд рублей.