Абрамович купил в Геленджике заброшенный стадион у моря — РБК

Компания Абрамовича купила участок у моря в Геленджике. Раньше там собирались построить торговый центр, а теперь?

13 декабря в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что ООО «Финэстейт Ко» стало единственным акционером АО «Гавань», которому на правах аренды до 2050 года принадлежит участок с бывшим стадионом «Спартак» в Геленджике. «Финэстейт Ко» входит в состав ООО «Миллхауз» Романа Абрамовича.

По данным РБК, предыдущим владельцем «Гавани» была компания «Рамо-М», которая занимается подрядным строительством и владеет пятью ТЦ «Красная площадь» в Краснодарском крае. В 2013 году администрация Геленджика договорилась с «Гаванью» о постройке торгово-развлекательного комплекса на месте бывшего стадиона, но этого так и не случилось.