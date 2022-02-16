В Краснодаре построят новую школу на месте велотрека и детский сад
В Краснодаре планируют строительство еще одной школы на 1550 мест и детского сада на 110 мест
В администрации города рассказали о планах построить школу и детского сада в жилом комплексе «Рекорд» на улице Новороссийской.
Детсад на 110 мест начнут возводить возводить в ближайшее время — этим займется строительная компания DOGMA. Завершить работы должны в 2023 году. Площадь здания составит 2 тыс. 973 кв. метра, там разместятся игровые, спальни, пищеблок, кабинеты, медпункт, физкультурный и музыкальный залы. Сад рассчитан на пять групп для детей от полутора лет.
Школа на 1 тыс. 550 мест появится на месте велотрека, пока ее только проектируют. Под нее выделят участок размером 28 тыс. кв. метров, после этого проект отправят на экспертизу. Заключение планируют получить через 2-3 месяца.
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Как писали Юга.ру, в Краснодаре почти достроили школу на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне Гидростроителей, она должна открыться в новом учебном году. Детский сад и две школы планируют построить в микрорайоне Дубинка. А школу в поселке Российском, которую жители ждут больше 13 лет, хотят открыть в 2023 году. В Прикубанском округе Краснодара решили снести детсад и построить новый.