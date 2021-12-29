В декабре началось строительство школы в поселке Российском, которую жители ждали 13 лет. В мэрии Краснодара рассказали подробности

Как писали Юга.ру 16 декабря, на пустыре в поселке Российском появилась строительная техника. Тогда в мэрии Краснодара подтвердили, что рабочие приступили к строительству долгожданной школы. Напомним, камень в основание будущей школы в районе улиц Тверской и Комарова заложили еще в 2008 году. Тогдашний мэр Краснодара Владимир Евланов пообещал, что там также появится детский сад.

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В 2015 году врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о планах построить в поселке Российском две школы: одну на Комарова, другую в районе улиц Тепличной и Изобильной. Город получил под школу участок, ограниченный улицами Комарова, Тверской, 2-ой Тверской и Ратной Славы. Начать строительство собирались в 2016 году. Но к 2021 году школа так и не появилась. В августе мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что строительство школы и детского сада начнется «в ближайшее время». 29 декабря в пресс-службе мэрии сообщили, что строительные работы начались 14 декабря — территорию огородили, начали рыть котлован. Новая школа, рассчитанная на полторы тысячи мест, появится на улице Тверской, 10.

© Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

© Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

© Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Там возведут трехэтажное здание с двумя актовыми залами на 804 и 200 мест, два спортивных зала, столовую на 750 мест. Рядом со школой разместят инфраструктуру для занятий на свежем воздухе: площадку для игры в волейбол и баскетбол;

зону для толкания ядра и прыжков в длину;

круговую беговую дорожку;

беговую дорожку на дистанцию 100 м с полосой препятствий;

поле для футбола;

универсальную площадку для подвижных игр, общефизической подготовки и гимнастики.

Проект школы в поселке Российском © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко посетил стройплощадку и рассказал о сроках строительства. По его словам, подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию до конца 2023 года, но жители просят ускорить процесс и открыть школу к началу учебного года 2023/2024. Глава города подчеркнул, что коробку здания необходимо достроить уже в следующем году, параллельно обустраивая прилегающую территорию. В плане-графике отражено создание подходов и подъездов к учреждению.

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