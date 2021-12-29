Школу в краснодарском поселке Российском на полторы тысячи учеников хотят открыть в 2023 году

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

В декабре началось строительство школы в поселке Российском, которую жители ждали 13 лет. В мэрии Краснодара рассказали подробности

Как писали Юга.ру 16 декабря, на пустыре в поселке Российском появилась строительная техника. Тогда в мэрии Краснодара подтвердили, что рабочие приступили к строительству долгожданной школы.

Напомним, камень в основание будущей школы в районе улиц Тверской и Комарова заложили еще в 2008 году. Тогдашний мэр Краснодара Владимир Евланов пообещал, что там также появится детский сад.

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В 2015 году врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о планах построить в поселке Российском две школы: одну на Комарова, другую в районе улиц Тепличной и Изобильной. Город получил под школу участок, ограниченный улицами Комарова, Тверской, 2-ой Тверской и Ратной Славы. Начать строительство собирались в 2016 году.

Но к 2021 году школа так и не появилась. В августе мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что строительство школы и детского сада начнется «в ближайшее время»

29 декабря в пресс-службе мэрии сообщили, что строительные работы начались 14 декабря — территорию огородили, начали рыть котлован. Новая школа, рассчитанная на полторы тысячи мест, появится на улице Тверской, 10. 

  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Там возведут трехэтажное здание с двумя актовыми залами на 804 и 200 мест, два спортивных зала, столовую на 750 мест. Рядом со школой разместят инфраструктуру для занятий на свежем воздухе: 

  • площадку для игры в волейбол и баскетбол;
  • зону для толкания ядра и прыжков в длину;
  • круговую беговую дорожку;
  • беговую дорожку на дистанцию 100 м с полосой препятствий;
  • поле для футбола;
  • универсальную площадку для подвижных игр, общефизической подготовки и гимнастики.
  • Проект школы в поселке Российском © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    Проект школы в поселке Российском © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко посетил стройплощадку и рассказал о сроках строительства. По его словам, подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию до конца 2023 года, но жители просят ускорить процесс и открыть школу к началу учебного года 2023/2024. Глава города подчеркнул, что коробку здания необходимо достроить уже в следующем году, параллельно обустраивая прилегающую территорию. В плане-графике отражено создание подходов и подъездов к учреждению.

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«Чтобы жители не по грязи шлепали, а ходили и ездили по благоустроенным, освещенным дорогам и тротуарам», — сказал Алексеенко.

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев добавил, что для поселка Российского разрабатывают планировку, включающую развитие улично-дорожной сети. Проект утвердят в первом квартале 2022 года.

Согласно сайту госзакупок, с 25 ноября по 3 декабря принимались заявки от возможных подрядчиков. В аукционе участвовали две организации — «Каркас-Строй» и «Полюс». У обеих фирм есть опыт в строительстве образовательных учреждений по госзакупкам. Победил «Каркас-Строй» с предложением контракта на 1 млрд 672 млн рублей, что на 25,5 млн меньше начальной цены аукциона. Дата окончания работ по контракту — 30 сентября 2023 года.

Краснодар Строительство Школа

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Школу в краснодарском поселке Российском на полторы тысячи учеников хотят открыть в 2023 году
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