В краснодарском микрорайоне Дубинка построят детсад и две школы

В Краснодаре хотят построить детсад и две школы в новых жилых комплексах Дубинки

Власти Краснодара заявили о строительстве детского сада и двух школ в новых жилых комплексах по улицам Воронежской и Обрывной. Глава города Андрей Алексеенко отметил, что эти объекты должно возводиться параллельно с ЖК.

«Развитие социального кластера — пожалуй, первоочередная задача, которую ставят нам жители. Ближайшие детский сад и школа должны быть не где-то в соседнем микрорайоне, а в шаговой доступности. Поэтому вместе с возведением жилья сразу же должны строиться социальные объекты. Только там мы сможем выполнить все поставленные задачи и говорить о комплексном развитии города», — сказал мэр.