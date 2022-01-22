В краснодарском микрорайоне Дубинка построят детсад и две школы

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба администрации Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре хотят построить детсад и две школы в новых жилых комплексах Дубинки

Власти Краснодара заявили о строительстве детского сада и двух школ в новых жилых комплексах по улицам Воронежской и Обрывной. Глава города Андрей Алексеенко отметил, что эти объекты должно возводиться параллельно с ЖК.

«Развитие социального кластера — пожалуй, первоочередная задача, которую ставят нам жители. Ближайшие детский сад и школа должны быть не где-то в соседнем микрорайоне, а в шаговой доступности. Поэтому вместе с возведением жилья сразу же должны строиться социальные объекты. Только там мы сможем выполнить все поставленные задачи и говорить о комплексном развитии города», — сказал мэр.

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По улице Воронежской, 47 строится ЖК «Фонтаны». На его территории уже начали возводить детский сад на 180 мест. Завершить строительство планируют в 2023 году. Также вблизи ЖК проектируют школу на 1100 мест. В ближайшее время проект направят на экспертизу.

Застройщик жилого комплекса по улице Обрывной заключил договор со специальной организацией на строительство школы на 1550 мест. Проектирование обещают завершить в этом году. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют построить новый корпус школы на 400 мест в Юбилейном микрорайоне. Одну из самых больших школ в городе на 1550 мест начали строить в Московском микрорайоне.

Дети Детские сады Краснодар Школа

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В краснодарском микрорайоне Дубинка построят детсад и две школы
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