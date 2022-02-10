В Краснодаре почти достроили школу на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей
Новую школу в Краснодаре планируют открыть в 2022 году
Напомним, в феврале 2020 года в микрорайоне Гидростроителей начали строить школу на 1 тыс. 550 мест — одну из самых больших в Краснодаре.
Трехэтажное здание расположено на улице Автолюбителей, 2/1. Площадь земельного участка составляет более 3 га, площадь помещений школы — около 27 тыс. кв. метров. В школе кроме классов обустраивают зал для хореографии, лингафонные кабинеты, три спортзала, а на территории — футбольное поле с покрытием.
Губернатор Вениамин Кондратьев написал, что строительство школы завершено, а на сайте администрации отметили, что школа готова на 99%.
«Остались последние штрихи. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию, после чего начнут закупать оборудование, технику и все необходимое для учебного процесса. Уже 1 сентября этого года за парты сядут около 1,5 тыс. ребят», — сказал Кондратьев.
С июля 2021 года по февраль 2022-го на сайте госзакупок появилось 28 контрактов на покупку разного оборудования для школы. На строительство самой школы потратили 918 млн 132 тыс. рублей, им занимается ЗАО «ОБД». Срок завершения контракта — 26 апреля 2022 года.
Как писали Юга.ру, в Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют построить корпус школы на 400 мест. А в новых жилых комплексах микрорайона Дубинки решили построить две школы и детский сад. В декабре начали строить школу на полторы тысячи учеников в краснодарском поселке Российском — жители ждали ее появления более 13 лет.