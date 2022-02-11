Суд рассмотрит дело против сотрудника минобра Кубани и поставщиков школьного оборудования о хищении 200 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя eldewsio с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя eldewsio с сайта pixabay.com

Начальника отдела министерства образования Кубани и двух поставщиков обвиняют в мошенничестве с госзакупками на 200 млн рублей

11 февраля прокуратура Краснодарского края сообщила, что направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств. Следственный комитет обвиняет начальника отдела госзаказа министерства образования Кубани и двух поставщиков интерактивного оборудования в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, что в 2019 году работник минобра находился в сговоре с поставщиками и помог им выиграть аукционы на закупку оборудования. Оно предназначалось для оснащения профильных классов по федеральной программе «Современная школа». В 2019-2020 году поставщики предоставили оборудование, которое не соответствовало техническому заданию и принятым в России стандартам. 

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Следствие установило, что хищение бюджетных денег и подмена заявленного товара причинили образовательным учреждениям края ущерб на сумму более 200 млн рублей. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Краснодарского края.

Чтобы возместить ущерб, на имущество фигурантов наложили аресты, также заявлены гражданские иски. Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Краснодара.

Напомним, недавно прокуратура проверила контракт на закупку музыкальных инструментов в школу Абинска. Там купили пять пианино-подделок по цене настоящих.

Коррупция Мошенничество Образование Суд

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Суд рассмотрит дело против сотрудника минобра Кубани и поставщиков школьного оборудования о хищении 200 млн рублей
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