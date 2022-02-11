Начальника отдела министерства образования Кубани и двух поставщиков обвиняют в мошенничестве с госзакупками на 200 млн рублей

11 февраля прокуратура Краснодарского края сообщила, что направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств. Следственный комитет обвиняет начальника отдела госзаказа министерства образования Кубани и двух поставщиков интерактивного оборудования в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, что в 2019 году работник минобра находился в сговоре с поставщиками и помог им выиграть аукционы на закупку оборудования. Оно предназначалось для оснащения профильных классов по федеральной программе «Современная школа». В 2019-2020 году поставщики предоставили оборудование, которое не соответствовало техническому заданию и принятым в России стандартам.