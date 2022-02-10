В Прикубанском округе Краснодара решили снести детсад и построить новый

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба администрации Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба администрации Краснодара

Новый детский сад на улице Гастелло построят на месте бывшего ведомственного детсада

В Краснодаре планируют построить новый детский сад на улице Гастелло. Он будет на месте старого ведомственного детсада, который в феврале 2021 года передало в городскую собственность краевое управление МВД.

Старое здание построили в 1965 году, там нет пищеблока, прачечной и других необходимых помещений, а туалеты и навесы во дворе частично разрушены. Стены санитарных комнат в трещинах, а также здание не подключено к инженерным сетям и коммуникациям. Поэтому его решили снести и построить новый объект.

Глава города Андрей Алексеенко отметил, что бывший детсад не соответствует действующим сейсмическим и противопожарным требованиям. При сносе мэр поручил максимально сохранить деревья на территории и оградить объект забором.

Приступить к проектированию сноса и строительства нового здания планируют в этом году. Начать возводить детсад хотят к концу 2023 года, сообщилил в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писали Юга.ру, ранее вмэрии Краснодара рассказали о строительстве детсада в микрорайоне Дубинка и пообещали к 1 июня открыть первый детсад в Новознаменском. 

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