В Прикубанском округе Краснодара решили снести детсад и построить новый

В Краснодаре планируют построить новый детский сад на улице Гастелло. Он будет на месте старого ведомственного детсада, который в феврале 2021 года передало в городскую собственность краевое управление МВД.

Старое здание построили в 1965 году, там нет пищеблока, прачечной и других необходимых помещений, а туалеты и навесы во дворе частично разрушены. Стены санитарных комнат в трещинах, а также здание не подключено к инженерным сетям и коммуникациям. Поэтому его решили снести и построить новый объект.

Глава города Андрей Алексеенко отметил, что бывший детсад не соответствует действующим сейсмическим и противопожарным требованиям. При сносе мэр поручил максимально сохранить деревья на территории и оградить объект забором.

Приступить к проектированию сноса и строительства нового здания планируют в этом году. Начать возводить детсад хотят к концу 2023 года, сообщилил в пресс-службе мэрии Краснодара.