В Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют построить корпус школы на 400 мест

В Краснодаре хотят построить новый корпус школы № 55 на 400 человек

В Краснодаре вблизи Юбилейного микрорайона хотят построить новый корпус школы № 55 на 400 человек в одну смену. Сейчас земля под строительство находится в краевой собственности. Вопрос его передачи рассмотрят депутаты Законодательного собрания края.

Глава города Андрей Алексеенко отметил, что новый корпус частично улучшит ситуацию с местами в школах Юбилейного микрорайона.

«В Краснодаре большой прирост детей школьного возраста. Поэтому мы сталкиваемся и еще будем сталкиваться с проблемой нехватки мест в образовательных учреждениях. Надо сказать, что Западный округ в этом плане не самый сложный. Но, конечно, нужно использовать все возможности, чтобы создавать новые и развивать действующие школы», — сказал мэр.

Сейчас на территории школы находится корпус старого учебного комбината. После передачи земли в муниципалитет комбинат снесут и на его месте построят корпус.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить школу на 1500 мест на улице Байбакова. Это будет одна из самых больших школ в городе.