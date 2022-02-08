В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за осадков, подъема уровня воды и схода лавин

Краснодарский край

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  • Гроза в Краснодаре © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    Гроза в Краснодаре © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

С 8 по 10 февраля на Кубани действует штормовое предупреждение

МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что с 15:00 8 февраля в регионе действует штормовое предупреждение. До утра 10 февраля на Кубани ожидаются сильные осадки: дожди с мокрым снегом, ливни с грозами, градом и ветром со скоростью 20-23 м/с.

Также до неблагоприятных отметок поднимется уровень рек на юго-западе и юго-востоке края — в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском, Апшеронском районах. Подъем воды ждет и жителей Черноморского побережья: Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсинского района. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на отметках выше 500 метров в горах Сочи из-за лавиноопасности.

Облачные водопады и горные призраки:

Напомним, на Кубани в зону затопления попало более тысячи человек. 7 февраля около Горячего Ключа из-за переувлажнения почвы сошел оползень, который повредил трассу М4 «Дон». В Крымске река размыла берег около жилых домов. На горнолыжном курорте Сочи 5 февраля лавина с головой накрыла сноубордиста.

Как писали Юга.ру, 8 февраля в Краснодаре собирались начать ремонт дорог после непогоды.

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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за осадков, подъема уровня воды и схода лавин

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