В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за осадков, подъема уровня воды и схода лавин

МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что с 15:00 8 февраля в регионе действует штормовое предупреждение. До утра 10 февраля на Кубани ожидаются сильные осадки: дожди с мокрым снегом, ливни с грозами, градом и ветром со скоростью 20-23 м/с.

Также до неблагоприятных отметок поднимется уровень рек на юго-западе и юго-востоке края — в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском, Апшеронском районах. Подъем воды ждет и жителей Черноморского побережья: Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсинского района. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на отметках выше 500 метров в горах Сочи из-за лавиноопасности.