На Кубани в зону затопления попали более 1000 человек

Спасатели в Краснодарском крае откачали воду после таяния снега в 19 населенных пунктах

В Краснодарском крае из-за снегопада и дождей с 21 января затопило 24 населенных пункта в пяти районах. В воде оказались 327 домов, 1090 придомовых территорий и более 60 участков дорог. В зоне затопления оказались больше тысячи человек.

На утро 7 февраля спасатели освободили от воды 19 населенных пунктов. В Славянском и Красноармейском районах затопленными остаются 19 домов и 105 придомовых территорий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.