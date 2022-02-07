На Кубани в зону затопления попали более 1000 человек

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Спасатели в Краснодарском крае откачали воду после таяния снега в 19 населенных пунктах

В Краснодарском крае из-за снегопада и дождей с 21 января затопило 24 населенных пункта в пяти районах. В воде оказались 327 домов, 1090 придомовых территорий и более 60 участков дорог. В зоне затопления оказались больше тысячи человек.

На утро 7 февраля спасатели освободили от воды 19 населенных пунктов. В Славянском и Красноармейском районах затопленными остаются 19 домов и 105 придомовых территорий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Для откачки воды обустраивают 36 водоотводных каналов протяженностью около 20 км и расчищают ливневую канализацию. В пунктах временного размещения находится 31 человек. Работают оценочные комиссии. За прошедшие сутки составили 448 актов.

Всего к ликвидации последствий привлекли 450 человек и 190 единиц спецтехники. За сутки откачали более 137 тыс. куб. метров воды. Ситуация круглосуточно контролирует межведомственный оперштаб краевого управления МЧС.

Красноармейский район МЧС Наводнения Славянский район Стихийные бедствия

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