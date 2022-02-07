В горах Сочи за выходные ребенок застрял в яме, сноубордиста накрыло лавиной, райдер провалился в ручей

Краснодарский край

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  • Всемирный день снега в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Всемирный день снега в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В горах Сочи на выходных спасли как минимум троих любителей горнолыжного спорта

На горнолыжных курортах Сочи произошло несколько несчастных случаев, о которых рассказали в соцсетях. 

Как сообщили в телеграм-канале «Типичный Краснодар», 5 февраля сноубордиста, который катался вне трасс, с головой накрыло лавиной. На поверхности осталась рука, так что его быстро смог спасти другой отдыхающий — лыжник, который снимал друзей на камеру.

На кадрах видно, что несколько райдеров успели проехать по склону за несколько секунд до схода лавины, а лыжник смог затормозить, заметив снежный поток.

6 февраля на курорте «Альпика-сервис» 5-летний мальчик провалился в снежную яму рядом с трассой. Около получаса он просидел под сугробом, пока его не заметили проезжающие мимо сноубордисты. Они помогли ребенку выбраться на поверхность.

6 февраля сноубордист из Омска в горах Красной Поляны съехал с трассы, но из-за плохой видимости (начался сильный снегопад) потерял ориентир. Так турист оказался в нескольких ручьях — притоках реки Глубокой. Он смог выбраться на открытое место, но потерял время и силы.

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Около 18:00 сноубордист позвонил спасателям, они отследили его местоположение. В МЧС уже знали, что путешественник пропал: об этом в 15:25 сообщил сотрудник курорта.

Спасти его сразу не получилось из-за лавиноопасности, а утром 7 февраля на поиски вылетел вертолет МЧС и вызволил туриста из снега. 

Как писали Юга.ру, год назад подросток помог найти сноубордиста, который катался вне трасс и провалился под снег. Лыжник сломал обе руки и ногу, когда провалился в восьмиметровую яму с водой. Также в 2021 году на горнолыжный курорт в Домбае обрушилась лавина, один человек погиб. 

Горнолыжный спорт Курорты и туризм МЧС Сноубординг Сочи

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