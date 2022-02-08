В Крымске река размыла берег около жилых домов

Из-за непогоды в Крымске начал разрушаться берег реки, где стоят жилые дома

В Крымске местные жители сообщили в соцсетях, что река Адагум размывает берег, где стоят их дома. По их словам, есть угроза подмыва фундамента. Все это происходило еще в конце января, но стало известно только сейчас. «Наши коттеджи расположены на берегу реки Адагум, где летом в 2021 году начались работы по укреплению берега. Они продолжались вплоть до середины декабря, но из-за ухудшения погодных условий не были закончены в полном объеме. В результате наш берег, который находился в 10 метрах от входа в квартиру стал разрушаться путем размывания!», — написали в инстаграме «Крымск и Крымский район» 7 февраля.

© Фото из инстаграма instagram.com/krymsknash

О случившемся жители сообщили в районное МЧС и городскую администрацию. На место приехали специалисты, оценили возможные последствия, и со слов автора публикации, не приняли никаких мер. Бездействие объяснили тем, что из-за разлива реки нельзя подогнать технику. Берег продолжил разрушаться. На утро 7 февраля до входа в дом осталось около двух метров. В одном из коттеджей находятся два инвалида. Глава Крымска Сергей Лесь написал в инстаграме, что работы по берегоукреплению, запланированные на конец 2021 года перенесли из-за сильных осадков и таяния снега. Как написал Лесь, уровень воды в реке заметно снизился. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни он должен упасть еще больше, и тогда техника сможет зайти в русло. С берега выполнить эти работы невозможно.

© Фото из инстаграма instagram.com/les_so_glava

© Фото из инстаграма instagram.com/les_so_glava