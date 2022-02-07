У Горячего Ключа оползень повредил трассу М4 «Дон»

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма instagram.com/alex_88833
    © Фото из инстаграма instagram.com/alex_88833

На 1393-м км трассы М4 «Дон» на выезде из станицы Пятигорской из-за оползня обвалился участок трассы

На трассе М4 «Дон» на выезде из станицы Пятигорской в районе Охотничьего хутора сошел оползень. Местные жители пишут в социальных сетях, что ситуация ухудшается с каждым днем и дорога все больше сползает вниз.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что оползень произошел в результате переувлажнения почвы из-за подъема уровня воды в реке Каверзе. Полотно трассы не затронуто.

На дороге огородили опасный участок, перенаправляют движение транспорта на одну из полос встречного движения и установили дорожные знаки. Силы МЧС не привлекались.

Как писали Юга.ру, в Анапе на выходных оползень разрушил лестницу «300 ступеней». Всего снесло около 20 метров спуска.

Горячий Ключ Дороги Стихийные бедствия

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