У Горячего Ключа оползень повредил трассу М4 «Дон»

На 1393-м км трассы М4 «Дон» на выезде из станицы Пятигорской из-за оползня обвалился участок трассы

На трассе М4 «Дон» на выезде из станицы Пятигорской в районе Охотничьего хутора сошел оползень. Местные жители пишут в социальных сетях, что ситуация ухудшается с каждым днем и дорога все больше сползает вниз.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что оползень произошел в результате переувлажнения почвы из-за подъема уровня воды в реке Каверзе. Полотно трассы не затронуто.

На дороге огородили опасный участок, перенаправляют движение транспорта на одну из полос встречного движения и установили дорожные знаки. Силы МЧС не привлекались.