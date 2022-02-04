В Краснодаре не будут собирать троллейбусы на базе КТТУ. Мэрия расторгнет контракт с фирмой-поставщиком «Алькор»

Мэрия Краснодара расторгнет договор на поставку кузовов для троллейбусов, которые хотели собирать на базе КТТУ. Чиновники собираются судиться с компанией-поставщиком

Юга.ру решили вспомнить основные события, связанные с планами по сборке троллейбусов в Краснодаре.

С чего все начиналось. В январе 2021 года в мэрии Краснодара решили начать сборку троллейбусов на базе городского КТТУ. Поставкой комплектующих занялась компания «Алькор». До конца года планировалось собрать 10 таких троллейбусов. Уже в июне первый троллейбус (маршрут №7) вышел на линию, но потом пропал. В департаменте транспорта города тогда рассказали, что все дело в оформлении документов, после завершения этого процесса транспорт собирались снова выпустить на линию.

Однако руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук сказала, что новые троллейбусы еще не скоро появятся на улицах Краснодара, вся проблема в судебных разбирательствах завода «Алькор» с заводом «Транс-Альфа» (вологодский завод, на котором собирались троллейбусы для Краснодара). Повод: чертежи общественного транспорта, которыми якобы незаконно завладела компания «Алькор». Позже в администрации города эту версию опровергли. Чиновники рассказали, что транспорт не выходит на линию, потому что его не собирают с нуля, а проводят капитально-восстановительные работы, из-за чего «Алькор» должен предоставить в надзорные органы дополнительную документацию. А исполняющая обязанности директора дептранса Галина Шешина рассказала, что официально собранный в Краснодаре троллейбус считается не построенным с нуля, а отремонтированным троллейбусом «ЗиУ-682» 1988 года.

26 августа «Свободные медиа» написали, что гендиректор «Алькора» Ирина Сватковская подтвердила информацию о претензиях завода «Транс-Альфа». Она сказала, что руководство завода ведет нечестную конкуренцию и пытается любыми путями остановить развитие не только «Алькора», но и других компаний. В сентябре историей со сборкой троллейбусов заинтересовалась прокуратура. Первый заместитель прокурора Александр Буксман поручил сотрудникам проверить как проводились закупки и сборка общественного транспорта в Краснодарском крае и других регионах. После проверки оказалось, что у КТТУ не оказалось разрешения от производителя на капитальный ремонт, а у собранных троллейбусов не было нужных документов.

По данным издания, по факту незаконного создания «Алькора» ранее судимым лицом возбудили уголовное дело. По подследственности оно расследовалось в Москве. В Краснодаре началась проверка по факту возможного мошенничества, подделки документов и незаконного использования средств индивидуализации товара. Чиновников тоже решили проверить: на халатность и нецелевое использование бюджетных средств при покупке кузовов и запчастей.

А что теперь. 3 января 2022 года депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов опубликовал в своем телеграм-канале официальный ответ (документ подписан начальником городского дептранса Владимиром Архиповым) на запрос по поводу сборки троллейбусов на базе КТТУ. В официальном ответе говорится, что в мэрии решили расторгнуть договор с компанией «Алькор» 30 декабря 2021 года. Поводом для этого послужило предостережение прокуратуры и то, что компания не предоставила сертификат «Одобрение типа транспортного средства». Департамент отказался принимать корпусы троллейбусов и в одностороннем порядке отказался исполнять контракт.