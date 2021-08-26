Компания «Алькор», по проектам которой собирают краснодарские троллейбусы, подтвердила претензии завода «Транс-Альфа»
26 августа стало известно, что между компаниями «Алькор» и «Транс-Альфа» действительно идут разбирательства
Напомним, в январе краснодарская мэрия приняла решение собирать троллейбусы на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Первый троллейбус краснодарской сборки презентовали в апреле, а в июне он вышел на линию и пропал.
В дептрансе заявили, что транспорт находится в депо и ожидает завершения оформления документов для его дальнейшей работы на линии. Это произошло из-за того, что транспорт считается не построенным с нуля, а отремонтированным, с установкой дополнительного оборудования.
Но существует и другая версия. Руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук сказала, что вся проблема в судебных разбирательствах завода «Алькор». Якобы, компания незаконно завладела чертежами завода «Транс-Альфа».
На брифинге 25 августа власти Краснодара опровергли эту версию, назвав её сплетнями. Они пояснили, что транспорт не выходит на линию, потому что его не собирают с нуля, п проводят капитально-восстановительные работы из-за чего «Алькор» должен предоставить в надзорные органы дополнительную документацию.
26 августа «Свободные медиа» написали, что гендиректор «Алькора» Ирина Сватовская подтвердила информацию о претензиях завода «Транс-Альфа». Она сказала, что руководство завода ведет нечестную конкуренцию и пытается любыми путями остановить развитие не только «Алькора», но и других компаний.
«Да, по причине обращений «Транс-Альфа» в разные инстанции, деятельность ООО «Алькор» проверили все контролирующие органы, что очень мешает развитию предприятия. Однако противоправных действий со стороны «Алькор» не обнаружено», — отметила Сватковская.
Она утверждает, что универсальная платформа кузова, на базе которой возможно производить троллейбусы, электробусы и автобусы, была создана «Алькором» с нуля. Чтобы это доказать, в мае 2021 компания подала заявку в Роспатент.
Сватковская добавила, что троллейбус краснодарской сборки прошел соответствующие испытания и получил одобрение типа шасси. Но контролирующие органы потребовали от компании одобрение типа транспортного средства для выпуска машины на линию. Для этого необходимо провести расширенный спектр испытаний. Получение этой сертификации может занять от 8 месяцев до полутора лет, но Сватковская заявила, что надеется завершить все испытания в сентябре 2021 года.