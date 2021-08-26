Компания «Алькор», по проектам которой собирают краснодарские троллейбусы, подтвердила претензии завода «Транс-Альфа»

26 августа стало известно, что между компаниями «Алькор» и «Транс-Альфа» действительно идут разбирательства

Напомним, в январе краснодарская мэрия приняла решение собирать троллейбусы на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Первый троллейбус краснодарской сборки презентовали в апреле, а в июне он вышел на линию и пропал.

В дептрансе заявили, что транспорт находится в депо и ожидает завершения оформления документов для его дальнейшей работы на линии. Это произошло из-за того, что транспорт считается не построенным с нуля, а отремонтированным, с установкой дополнительного оборудования.

Но существует и другая версия. Руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук сказала, что вся проблема в судебных разбирательствах завода «Алькор». Якобы, компания незаконно завладела чертежами завода «Транс-Альфа».

На брифинге 25 августа власти Краснодара опровергли эту версию, назвав её сплетнями. Они пояснили, что транспорт не выходит на линию, потому что его не собирают с нуля, п проводят капитально-восстановительные работы из-за чего «Алькор» должен предоставить в надзорные органы дополнительную документацию.