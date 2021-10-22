Вице-мэр Краснодара Доронин подал в суд из-за обвинения журналистки в причастности к кипрским офшорам — СМИ

Накануне СМИ сообщили, что замглавы Краснодара Артем Доронин, у которого сегодня прошли обыски, подал в суд на издание «Утренний Юг» из-за вопроса, связанного со сборкой троллейбусов. Рассказываем, что известно об этой странной ситуации

Что за история с троллейбусами? В начале 2021 года власти Краснодара объявили, что на базе МУП «КТТУ» будут собирать новые троллейбусы. Для этого было подписано трехстороннее соглашение между МУП «КТТУ», администрацией города и компанией «Алькор», которая должна была поставлять комплектующие. До конца года планировалось собрать не менее десяти троллейбусов. Первую машину краснодарской сборки показали в апреле. В июне троллейбус вышел на линию, а затем пропал. Оказалось, что транспорт не собирали с нуля, а между компанией «Алькор» и заводом «Транс-Альфа» (в 2019 году мэрия Краснодара купила у него 12 троллейбусов, которые сейчас ходят по городу) идут суды из-за чертежей. Позже на ситуацию с краснодарскими троллейбусами обратила внимание и Генпрокуратура РФ. Подробнее об этом можно почитать здесь.

При чем тут Доронин? 23 сентября Евгений Первышов провел последний брифинг с представителями СМИ в качестве мэра. На мероприятии журналистка издания «Утренний Юг» Илона Грачевская задала Первышову вопрос о ситуации со сборкой троллейбусов. «Во время подписания контракта мэрией с компанией «Алькор» ее единственным владельцем оказался судимый уголовник. Затем половина компании «Алькор» перешла во владение некому кипрскому холдингу, который, как оказалось, принадлежит другой кипрской фирме. Собственно, по предварительным опять же данным, вся эта цепочка выводит нас на родственников вице-мэра по транспорту Артема Доронина», — заявила журналистка. Она поинтересовалась, почему, если ситуация обстоит действительно таким образом, Доронин «до сих пор на своем рабочем месте». Первышов ответил, что «Алькор» — единственная в России компания, которая согласилась участвовать в предоставлении комплектующих. Он добавил, что в законодательстве нет рекомендаций во время проведения открытых конкурсов проверять досконально организацию, ее учредителей и офшоры. До окончания конкурса никаких вопросов не было, а всё, что обнаружилось после него, сейчас проверяется органами. «Не вижу никакой паники в этой части, денежные средства находятся в бюджете города. Они не перечислены и не потрачены. Если организация «Алькор» не выполнит контракт, денежные средства целиком и полностью останутся в муниципалитете», — подытожил Первышов.

Как отреагировал Доронин на заявление журналистики? 21 октября вице-мэр подал в Ленинский районный суд Краснодара иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве ответчика указан Павел Капустин — учредитель информационно-политического издания «Утренний Юг». Об этом сообщили издания РБК Краснодар и «Деловая газета — Юг». В исковом заявлении, пишут СМИ, сказано, что утверждения Грачевской «подрывают профессиональную и деловую репутацию истца и не соответствуют действительности». По мнению представителя Доронина, озвученная информация «несет в себе содержательно-смысловую направленность бездоказательно уличить истца в совершении противоправных действий, несовместимых с той высокой должностью, которую он занимает». Доронин потребовал от редакции «Утреннего Юга» публично признать не соответствующими действительности утверждения, которые были озвучены в ходе брифинга, и опубликовать опровержение. Также чиновник намерен взыскать с учредителя издания компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей и судебные расходы. В чем странность? Журналисту Юга.ру не удалось найти информацию по этому делу на сайте суда. Учредитель издания «Утренний Юг» Павел Капустин предъявленный иск не получил. Хотя, как отметил в беседе с Юга.ру адвокат Александр Валявский, по закону ответчика обязаны уведомить.



«Редакция «Утреннего Юга» считает мнение вице-мэра Артема Доронина необоснованным и намерена доказать это в ходе судебного процесса», — говорится в редакционном заявлении СМИ.