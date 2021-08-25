В мэрии Краснодара заявили, что новый троллейбус не выходит на линию из-за проблем с документами
В Краснодаре 25 августа мэрия провела брифинг по вопросам троллейбусов краснодарского производства
Напомним, в январе мэрия Краснодара рассказала, что на базе мастерских Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления будут собирать троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом) и электробусы. Поставкой комплектующих занялась компания «Алькор».
Первый троллейбус краснодарской сборки показали в апреле. Всего в 2021 году планировали сделать десять таких машин.
В июне троллейбус вышел на линию маршрута № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1 — Аэропорт», а потом куда-то пропал.
В дептрансе заявили, что транспорт находится в депо и ожидает завершения оформления документов для его дальнейшей работы на линии. Это произошло из-за того, что транспорт считается не построенным с нуля, а отремонтированным, с установкой дополнительного оборудования.
Руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук сказала, что новые троллейбусы еще не скоро появятся на улицах Краснодара, а вся проблема в судебных разбирательствах завода «Алькор».
«Свободные медиа» писали, что по версии Репещук компания «Алькор» вероятно завладела чертежами кузова новой модели троллейбуса компании «Транс-Альфа». В итоге «Алькор» сейчас защищается от иска этой компании в суде.
На брифинге 25 августа заместители главы Краснодара Артем Доронин и Антон Смертин, директор предприятия Александр Грачев объяснили по какой причине транспорт не выходит на линию.
Доронин рассказал, что специалисты КТТУ проводят капитально-восстановительный ремонт подвижного состава, а не собирают транспорт с нуля. Троллейбусы получают новые кузова, шасси, тяговое оборудование, сидения, кондиционеры и современную кабину водителя. Из старых комплектующих остаются только токоприемник.
Такой вариант сборки позволяет сэкономить бюджетные средства. Стоимость троллейбуса краснодарской сборки — 14–16 млн рублей, новая модель от производителя стоит от 24 млн рублей и выше, с автономным ходом — от 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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Теперь, в соответствии с требованием надзорных органов, «Алькор» должен представить дополнительные документы на одобрение троллейбуса. После этого он выйдет на линию.
«Свободные медиа» написали, что по словам Доронина, компания «Алькор», с которой было заключено партнёрство, с июля занимается оформлением сертификации, патентов интерьера, механизмов и конструкции, а также других документов, требующих времени.
Отметим, что в электронной картотеке арбитражных дел есть информация о суде АО «Транс-Альфа» с привлечением третьих лиц, среди которых есть КТТУ. Судебные разбирательства идут с 2020 года.
«Истцу — представить в суд дополнительные доказательства, касающиеся внутреннего движения спорных сидений; письменные объяснения по поводу результатов рассмотрения рекламационных актов, претензий в отношении спорной продукции; доказательства направления ответчику копий актов, которые приобщены в предварительном судебном заседании; письменно уточнить исковые требования в части обязанности по возврату спорной продукции ответчику, в том числе лица, обязанного вернуть продукцию, сроков и места ее передачи», — написано в последнем определении суда от 21 июня.