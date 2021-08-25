В мэрии Краснодара заявили, что новый троллейбус не выходит на линию из-за проблем с документами

Напомним, в январе мэрия Краснодара рассказала, что на базе мастерских Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления будут собирать троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом) и электробусы. Поставкой комплектующих занялась компания «Алькор».

Первый троллейбус краснодарской сборки показали в апреле. Всего в 2021 году планировали сделать десять таких машин.

В июне троллейбус вышел на линию маршрута № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1 — Аэропорт», а потом куда-то пропал.

В дептрансе заявили, что транспорт находится в депо и ожидает завершения оформления документов для его дальнейшей работы на линии. Это произошло из-за того, что транспорт считается не построенным с нуля, а отремонтированным, с установкой дополнительного оборудования.

Руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук сказала, что новые троллейбусы еще не скоро появятся на улицах Краснодара, а вся проблема в судебных разбирательствах завода «Алькор».