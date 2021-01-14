В Краснодаре начнут собирать троллейбусы с автономным ходом

14 января администрация Краснодара рассказала, что на базе муниципального предприятия будут собирать троллейбусы

Троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом), а также электробусы будут собирать на базе мастерских КТТУ. Комплектующие будет поставлять компания «Алькор», ее работников обучат специалисты немецкой компании CLAAS. 14 января глава города Евгений Первышов, директор МУП «КТТУ» Александр Грачев и гендиректор «Алькора» Ирина Сватковкая подписали трехстороннее соглашение.

Уже в начале года планируется приступить к крупноузловой сборке троллейбусов с новым кузовом, которого еще нет на российском рынке. Первышов отметил, что это позволит создать новые рабочие места и сэкономить. «Благодаря сборке практически каждая четвертая машина у нас получается бесплатно, если сравнить с покупкой готовых троллейбусов. Мы достигли договоренности с компанией CLAAS о помощи в обучении нашего персонала и наладке производства. В результате мы получим российские троллейбусы немецкого качества», — написал он в своем телеграме.

В 2021 году собираются сделать не менее десяти машин. Всего стоит цель обновить 143 троллейбуса — это требуется для создания новых маршрутов. Общая потребность в подвижном составе на ближайшие годы — 200 единиц. Дизайн нового низкопольного троллейбуса разработали специально для Краснодара. Модель рассчитана на 110 человек, из них 35 смогут сидеть. Предусмотрен обогрев салона и кондиционирование, а также откидной пандус в средней двери и место для крепления инвалидных колясок. Запас автономного хода составит не менее 25 км. Предполагается, что троллейбусы будут иметь низкий внешний и внутренний уровень шума, а их окна покроют антикоррозийным покрытием, рассказали в пресс-службе мэрии 14 января.