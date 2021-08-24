В июне на улицы города вышел собранный в Краснодаре троллейбус, а потом исчез. Рассказываем, в чем дело

Напомним, в январе администрация Краснодара рассказала , что на базе мастерских КТТУ будут собирать троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом) и электробусы. Поставкой комплектующих занялась компания «Алькор». Уже через две недели началась работа .

Первый троллейбус краснодарской сборки показали в апреле. Всего в 2021 году планировали сделать десять таких машин.

В мае троллейбус показали на Международной выставке в Москве. Наконец в июне транспорт вышел на линию маршрута № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1 — Аэропорт», а потом куда-то пропал.

24 августа издание «Свободные Медиа» обратилось в департамент транспорта, чтобы узнать, куда исчез троллейбус и какие планы насчет сборки новых машин.

Исполняющая обязанности директора дептранса Галина Шешина рассказала, что официально собранный в Краснодаре троллейбус считается не построенным с нуля, а отремонтированным троллейбусом «ЗиУ-682» 1988 года с установкой дополнительного оборудования. По словам Шешиной, сейчас транспорт находится в депо № 2 и ожидает завершения оформления документов для его дальнейшей работы на линии.

Представитель дептранса сообщила, что запланированные десять машин также будут модернизированы, а не построены с нуля. Шешина отметила, что поставщик нарушил график поставки в связи с получением сертификатов и «Алькор» обещал поставить всю партию до 31 октября.

«При условии соблюдения данных сроков предприятием до конца 2021 года будет осуществлена модернизация троллейбусов», — рассказала журналистам Шешина.