Почему по Краснодару так и не ходят новые троллейбусы, собранные в городе? Объясняем

Краснодарский край

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В июне на улицы города вышел собранный в Краснодаре троллейбус, а потом исчез. Рассказываем, в чем дело

Напомним, в январе администрация Краснодара рассказала, что на базе мастерских КТТУ будут собирать троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом) и электробусы. Поставкой комплектующих занялась компания «Алькор». Уже через две недели началась работа.

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Первый троллейбус краснодарской сборки показали в апреле. Всего в 2021 году планировали сделать десять таких машин. 

В мае троллейбус показали на Международной выставке в Москве. Наконец в июне транспорт вышел на линию маршрута № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1 — Аэропорт», а потом куда-то пропал. 

24 августа издание «Свободные Медиа» обратилось в департамент транспорта, чтобы узнать, куда исчез троллейбус и какие планы насчет сборки новых машин. 

Исполняющая обязанности директора дептранса Галина Шешина рассказала, что официально собранный в Краснодаре троллейбус считается не построенным с нуля, а отремонтированным троллейбусом «ЗиУ-682» 1988 года с установкой дополнительного оборудования. По словам Шешиной, сейчас транспорт находится в депо № 2 и ожидает завершения оформления документов для его дальнейшей работы на линии. 

Представитель дептранса сообщила, что запланированные десять машин также будут модернизированы, а не построены с нуля. Шешина отметила, что поставщик нарушил график поставки в связи с получением сертификатов и «Алькор» обещал поставить всю партию до 31 октября. 

«При условии соблюдения данных сроков предприятием до конца 2021 года будет осуществлена модернизация троллейбусов», — рассказала журналистам Шешина.

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Юга.ру обратились за комментарием к Марине Репещук, руководителю общественного движения «Транспортная инициатива». По словам Репещук, новые троллейбусы еще не скоро появятся на улицах Краснодара, а вся проблема в судебных разбирательствах завода «Алькор».

Разработанные «Алькором» кузовы должны были поступить транспортной компании «Транс-Альфа». Но «Алькор» решил приватизировать свои разработки, после чего компания подала на завод в суд. Поэтому весь транспорт, собранный совместно с «Алькором» (включая и краснодарский троллейбус), будут под арестом до окончания суда. 

Редакция Юга.ру готовит запрос в компанию «Алькор».

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Троллейбус

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Почему по Краснодару так и не ходят новые троллейбусы, собранные в городе? Объясняем
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