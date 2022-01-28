Краснодарцев попросили не засорять канализацию, чтобы избежать подтоплений
В мэрии Краснодара призвали не засорять канализацию — это вызывает подтопления жилых домов и прилегающих территорий
В мэрии Краснодара попросили не выбрасывать в канализацию строительный мусор, средства личной гигиены, тряпичные изделия и другие посторонние предметы. В администрации подчеркнули, что засоры приводят к подтоплению цокольных этажей и подвалов жилых домов, прилегающих территорий.
Генеральный директор «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко считает, что работа канализации отчасти зависит от горожан.
«Люди сами же засоряют канализационные сети, бросая туда мусор, который так и остается в воде — от него не помогают дробилки, решетки и другие приспособления. Изделия набухают, в трубах образуются скрутки, и аварийные работы приходится начинать заново», — сказал Павлюченко.
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В 2021 году «Краснодар Водоканал» принял более шести тысяч заявок на очистку канализаций от засоров, а в январе 2022 компания уже получила 336 заявок.
Напомним, в 2020 году краснодарские дворы и подвалы многоэтажек залило фекалиями. Тогда в мэрии объяснили, что жители «сами набросали разного» в канализацию. В 2019 году после нескольких крупных подтоплений улицы Восточно-Кругликовской бывший мэр Краснодара Евгений Первышов также подчеркнул: людям нельзя смывать в унитазы то, что потом приходится доставать из канализации.
Как писали Юга.ру, в середине января краснодарцы столкнулись с подтоплениями из-за непогоды — в лужах даже утонуло несколько машин.