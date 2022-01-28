Краснодарцев попросили не засорять канализацию, чтобы избежать подтоплений

В мэрии Краснодара призвали не засорять канализацию — это вызывает подтопления жилых домов и прилегающих территорий

В мэрии Краснодара попросили не выбрасывать в канализацию строительный мусор, средства личной гигиены, тряпичные изделия и другие посторонние предметы. В администрации подчеркнули, что засоры приводят к подтоплению цокольных этажей и подвалов жилых домов, прилегающих территорий. Генеральный директор «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко считает, что работа канализации отчасти зависит от горожан. «Люди сами же засоряют канализационные сети, бросая туда мусор, который так и остается в воде — от него не помогают дробилки, решетки и другие приспособления. Изделия набухают, в трубах образуются скрутки, и аварийные работы приходится начинать заново», — сказал Павлюченко.