В Краснодаре дворы и подвалы многоэтажек залило фекалиями. В мэрии сказали, что жители «сами набросали разного» в канализацию

Краснодарский край

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В Краснодаре в мае во дворах многоквартирных домов в районе больницы ЗИП засорилась канализация, жители пожаловались на залитые фекалиями подвалы

Утром в телеграм-аккаунте «Туподар Краснодар» опубликовали возмущенный комментарий жительницы многоквартирного дома в районе больницы ЗИП. Она пожаловалась на то, что подвалы домов, двор и детскую площадку залило фекалиями, а в воздухе держится неприятный запах.

«Подвалы залиты фекалиями, нет света и вонище!», — написала девушка.

Первышов прокомментировал подтопления возле стадиона «Краснодар»:

Позже в телеграм-канале мэрии Краснодара прокомментировали инцидент.

«Канализация во дворах многоквартирных домов в районе больницы ЗИП разлилась из-за засора. В сети попали предметы, которые их забили — сами жители набросали разного в канализацию. Набор, к сожалению, стандартный: синтетические полотенца, средства гигиены, памперсы и так далее», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Специалисты откачали стоки, прочистили трубу, из подвалов откачивают воду. После этого подвалы продезинфицируют. Сейчас канализация работает в штатном режиме, сообщили в мэрии.

Однако интернет-пользователи не согласны с таким заявлением. Они написали, что «район тонет в фекалиях больше полугода», и дело не в засоре канализации, а в том, что устаревшая система не справляется с нагрузкой.

«Осенью перекрывали движение трамваев прокладывали новые канализационные трубы под трамвайным полотном! А на стыке самих труб между домами все время стоит вода. Больница ЗИП была закрыта на карантин, а как открыли, опять началось подтопление», — рассказала жительница дома.

Как писали Юга.ру, 16 апреля больница перестала принимать новых пациентов и закрылась на карантин. Известно, что до этого в отделение травматологии поступила пациентка с коронавирусом (которая позже скончалась в инфекционной больнице Краснодара). После этого на COVID-19 начали тестировать медиков. Выяснилось, что среди них также есть зараженные. 8 мая в пресс-службе БСМП сообщили, что больницу открыли, но не полностью. Медучреждение начало принимать пациентов, «доставленных экстренно по линии скорой медицинской помощи».

Аварии ЖКХ Краснодар

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