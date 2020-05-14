В Краснодаре дворы и подвалы многоэтажек залило фекалиями. В мэрии сказали, что жители «сами набросали разного» в канализацию

В Краснодаре в мае во дворах многоквартирных домов в районе больницы ЗИП засорилась канализация, жители пожаловались на залитые фекалиями подвалы

Утром в телеграм-аккаунте «Туподар Краснодар» опубликовали возмущенный комментарий жительницы многоквартирного дома в районе больницы ЗИП. Она пожаловалась на то, что подвалы домов, двор и детскую площадку залило фекалиями, а в воздухе держится неприятный запах.

«Канализация во дворах многоквартирных домов в районе больницы ЗИП разлилась из-за засора. В сети попали предметы, которые их забили — сами жители набросали разного в канализацию. Набор, к сожалению, стандартный: синтетические полотенца, средства гигиены, памперсы и так далее», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Специалисты откачали стоки, прочистили трубу, из подвалов откачивают воду. После этого подвалы продезинфицируют. Сейчас канализация работает в штатном режиме, сообщили в мэрии.

Однако интернет-пользователи не согласны с таким заявлением. Они написали, что «район тонет в фекалиях больше полугода», и дело не в засоре канализации, а в том, что устаревшая система не справляется с нагрузкой.

«Осенью перекрывали движение трамваев прокладывали новые канализационные трубы под трамвайным полотном! А на стыке самих труб между домами все время стоит вода. Больница ЗИП была закрыта на карантин, а как открыли, опять началось подтопление», — рассказала жительница дома.