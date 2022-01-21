Власти Краснодара уже второй раз решили построить ливневку на улице, которую постоянно топит. Но она все никак не строится

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Краснодара решили бороться с постоянными подтоплениями на улице Гудимы строительством ливневой канализации. Точная дата не известна

В администрации Краснодара 21 января сообщили, что мэр города Андрей Алексеенко распорядился начать проектирование ливневки на улице Гудимы, откуда постоянно приходят жалобы на подтопление во время дождей.

«Давайте приступать к проектированию ливневой канализации, чтобы до конца года уже начать ее строить», — сказал Алексеенко.

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Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что участок, который топит, находится «в районе перепада высот между улицами Седина, Суворова и переулком Тракторным. Расположение способствует тому, что во дворах скапливается вода». После дождей туда вызывают спецтехнику для откачки воды.

Чиновники пришли к выводу, что избежать подтоплений поможет только строительство там ливневки.

«По заказу департамента уже выполнены геологические изыскания, по итогам которых мы сможем понять, достаточно ли будет построить самотечный участок с дальнейшим выводом в коллектор, или это должна быть напорная сеть — то есть, с установкой насосов. Через две недели мы сможем озвучить решение по способу водоотведения и после этого приступить к разработке проекта», — сказал Архипов.

Предварительно, проект подготовят во второй половине 2022 года, а ливневка там появится, тоже предварительно, в конце 2022 или в начале 2023 года.  

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Ранее Юга.ру писали, что эту тему поднимали на городской планерке при бывшем мэре города Евгении Первышове в сентябре 2021 года. Тогда Владимир Архипов уже говорил и о проблемном участке, и о необходимости построить коллектор и насосную станцию на улице Гудимы. Чиновники даже называли стоимость строительства ливневки — 10 млн рублей. Заявку на эти средства направляли в департамент финансов.

«Надеемся, что в следующем году у нас получится и запроектировать, и построить напорный трубопровод и канализационную насосную станцию», — сказал тогда Архипов.

Андрей Алексеенко Краснодар Строительство

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