Власти Краснодара уже второй раз решили построить ливневку на улице, которую постоянно топит. Но она все никак не строится

В администрации Краснодара 21 января сообщили, что мэр города Андрей Алексеенко распорядился начать проектирование ливневки на улице Гудимы, откуда постоянно приходят жалобы на подтопление во время дождей.

«Давайте приступать к проектированию ливневой канализации, чтобы до конца года уже начать ее строить», — сказал Алексеенко.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что участок, который топит, находится «в районе перепада высот между улицами Седина, Суворова и переулком Тракторным. Расположение способствует тому, что во дворах скапливается вода». После дождей туда вызывают спецтехнику для откачки воды.

«По заказу департамента уже выполнены геологические изыскания, по итогам которых мы сможем понять, достаточно ли будет построить самотечный участок с дальнейшим выводом в коллектор, или это должна быть напорная сеть — то есть, с установкой насосов. Через две недели мы сможем озвучить решение по способу водоотведения и после этого приступить к разработке проекта», — сказал Архипов.

Предварительно, проект подготовят во второй половине 2022 года, а ливневка там появится, тоже предварительно, в конце 2022 или в начале 2023 года.