Жители Краснодара жалуются на подтопления после дождя и снега. В городе продолжают тонуть машины

В Краснодаре 18 января из-за непогоды начались локальные подтопления в разных районах города. Синоптики обещают, что осадки будут идти в течение всего дня

Жители Краснодара публикуют в социальных сетях ролики и сообщают о подтоплении дорог и тротуаров. Сообщения поступают из разных районов города. Так, жалуются жители улицы Братьев Черников. Там в яму под водой провалились несколько автомобилей, в том числе Bentley.

На улице Брянской в Краснодаре, по словам горожан, подтопило проезжую часть. Также подтопления образовались на улице Московской и Тепличной.

Затруднено движение автомобилей и пешеходов на Бульваре Строителей. Горожане жалуются, что из-за подтопления дорога в школу № 94 для детей превратилась в испытание.

Также горожане жалуются на состояние дороги в школу №102.

Власти города сообщили, что водооткачивающая техника работает на улицах Парижской, 9-й Тихой, Есенина, на Бульваре Строителей, а также на перекрестке Братьев Черников и Екатериновской. «Поступили три заявки от жителей на ликвидацию подтоплений. Это улицы Тополиная, 4, 2-я Бисерная, Комсомольская в поселке Индустриальном. В течении дня эти адреса отработают», — говорится в сообщении мэрии.

Для работы подготовили снегоуборочную технику. При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону 214-33-36 или «112». По словам синоптиков, осадки в Краснодаре продлятся до 19 января. Также в администрации города сообщили, что в поселке Плодородном сделают водоотводной кювет и огородят подтопляемый участок земляным валом. Это сделают, чтобы решить проблему с подтоплениями.

«Для этого на участке сначала установят водооткачивающие помпы для откачки воды в существующие сети ливневой канализации. С учетом погодных условий — дождя и снега — планируется, что работы займут несколько дней. Их выполнят компании-застройщики микрорайона», — говорится в сообщении мэрии.