Лужи, ямы, дренажные канавы. После снегопада и дождей в Краснодаре утонуло несколько машин

В середине января на краснодарских улицах утонуло несколько машин. Улицы в поселке Калинино-1 — это далеко не самый новый и не самый отдаленный микрорайон Краснодара — оказались не предназначены для передвижения

15 января городской паблик «Туподар» опубликовал фотографию накренившейся и наполовину ушедшей под воду легковой машины. Изначально фото выложил администратор инстаграм-страницы «Общественный совет Калинино-1» (oskalinino1_krd)с рассказом о произошедшем на перекрестке улиц Братьев Черников и Екатериновской. Это оказался не единственный подобный случай. Всего за пару дней на нескольких улицах микрорайона Калинино (как его еще называют, поселка Калинино-1) утонуло как минимум четыре машины. Первый пост на этой неделе, на фотографии которого еще лежит много снега, предупреждал об опасности проезда через перекресток улиц Сергиевской и Хоперского полка. В тексте напомнили о том, что дороги в Калинино и находящемся неподалеку Плодородном очень плохие, особенно в непогоду. Вот что писал автор: «На низких машинах не рекомендуем ездить по Переяславской, Лучезарной, Геодезической, глубокая яма на Ивановской (ближе к Кисляковской в ноябре 2021 департамент транспорта ремонтировал этот участок 🤷‍♀️), опасный перекрёсток на Екатериновской и Братьев Черников».

15 января в oskalinino1_krd появилось еще четыре поста, но уже более мрачных: на каждом из них снега уже практически не было, зато были залитые водой дороги и утонувшие в них автомобили.

Два случая произошли в одном и том же месте, на улице Ивановской, недалеко от пересечения с Кисляковской. У одного водителя вода зашла в салон и узлы двигателя, машину невозможно было завести. Еще как минимум два случая произошли в районе перекрестка улиц Братьев Черников и Екатериновской, там два автомобиля ушли под воду правой стороной, сильно наклонившись вбок. По словам администратора паблика, такое происходит даже на асфальтированных перекрестках, если водитель, не видя дорогу под слоем грязной воды, попадает колесами на обочину. Вдоль дорожного полотна идут дренажные канавы, которые после снега и дождей не способны выдержать вес автомобиля. Предупреждение касается не только легковых автомобилей с низким просветом — на последней публикации видно, что правым боком ушел под воду внедорожник, так что ни габариты, ни ходовые качества авто на таких дорогах не имеют значения.