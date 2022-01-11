Власти Краснодара рассказали, когда начнут достраивать заброшенную поликлинику в ГМР

В Краснодаре в 2022 году обещали достроить заброшенную поликлинику на Гидрострое, которая стоит там с 2006 года

Напомним, в 2006 году в микрорайоне Гидростроителей на проспекте Писателя Знаменского, 3 Министерство обороны РФ начало строить поликлинику. Участок земли там принадлежал ведомству. Спустя четыре года из-за финансовых проблем стройку заморозили. Объект не обнесли забором, он остался без охраны и освещения.

В 2016 году краснодарская мэрия захотела снести здание и обратилась в суд. Но иск городских властей не удовлетворили. В 2019 году администрация через суд решила перевести участок в собственность муниципалитета. После этого суд признал здание бесхозным и передал права на него мэрии.

После этого бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поручил до конца 2019 года провести экспертизу здания и в 2020 году начать его достраивать. В марте 2020 года Первышов сообщил, что в том же месяце должны были выделить деньги на проектирование поликлиники. По планам, до конца 2021 года должны были закончить проектировочные работы и сразу приступить к строительству здания.

В сентябре 2021 года в мэрии Краснодара сообщили, что эксперты утвердили проект больницы. Срок строительства поликлиники обозначили в 21 месяц. В конце декабря в краевую администрацию направили заявку на финансирование стройки.