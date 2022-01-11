Власти Краснодара рассказали, когда начнут достраивать заброшенную поликлинику в ГМР
В Краснодаре в 2022 году обещали достроить заброшенную поликлинику на Гидрострое, которая стоит там с 2006 года
Напомним, в 2006 году в микрорайоне Гидростроителей на проспекте Писателя Знаменского, 3 Министерство обороны РФ начало строить поликлинику. Участок земли там принадлежал ведомству. Спустя четыре года из-за финансовых проблем стройку заморозили. Объект не обнесли забором, он остался без охраны и освещения.
В 2016 году краснодарская мэрия захотела снести здание и обратилась в суд. Но иск городских властей не удовлетворили. В 2019 году администрация через суд решила перевести участок в собственность муниципалитета. После этого суд признал здание бесхозным и передал права на него мэрии.
После этого бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поручил до конца 2019 года провести экспертизу здания и в 2020 году начать его достраивать. В марте 2020 года Первышов сообщил, что в том же месяце должны были выделить деньги на проектирование поликлиники. По планам, до конца 2021 года должны были закончить проектировочные работы и сразу приступить к строительству здания.
В сентябре 2021 года в мэрии Краснодара сообщили, что эксперты утвердили проект больницы. Срок строительства поликлиники обозначили в 21 месяц. В конце декабря в краевую администрацию направили заявку на финансирование стройки.
10 января в пресс-службе мэрии сказали, что реконструкция здания начнется в ближайшее время. Ее будут проводить по госпрограмме. После окончания работ для краснодарцев откроют детскую поликлинику на 300 мест.
На реконструкцию здания требуется около 649 млн рублей. Сразу после получения средств городская администрация объявит конкурс по поиску подрядчика. Как только он определится, начнутся строительные работы.