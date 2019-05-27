Администрация Краснодара в апреле обратилась в суд и потребовала перевести заброшенное здание на улице Писателя Знаменского, 3 в микрорайоне Гидростроителей в собственность города. Суд вернул участок муниципалитету. Решение уже вступило в силу.

Глава города заявил, что участок предназначен под поликлинику. Сейчас в микрорайоне одна поликлиника, которая перегружена.

«Здание — уже не брошенный "скелет" долгостроя, опасный для жителей. Это муниципальная собственность. После долгих судебных тяжб с Министерством обороны мы доказали в суде, что это бесхозное здание. В результате решение принято в интересах города», — сказал он.

По словам Первышова, для того чтобы продолжить строительство, нужно полностью обследовать здание и провести экспертизу. Также нужен проект здания, так как никакой документации по этому строению нет. Мэр поручил выполнить эти этапы до конца года. Начать достраивать поликлинику хотят в 2020 году.

До получения участка в муниципальную собственность мэрия не могла обезопасить территорию. Теперь на участке сделают ограждение, освещение и организуют охрану, сообщили 27 мая в пресс-службе администрации Краснодара.