Власти Краснодара пообещали достроить заброшенное здание поликлиники в микрорайоне Гидростроителей

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 27 мая сообщил, что из недостроенного здания на улице Писателя Знаменского сделают поликлинику

Администрация Краснодара в апреле обратилась в суд и потребовала перевести заброшенное здание на улице Писателя Знаменского, 3 в микрорайоне Гидростроителей в собственность города. Суд вернул участок муниципалитету. Решение уже вступило в силу.

Глава города заявил, что участок предназначен под поликлинику. Сейчас в микрорайоне одна поликлиника, которая перегружена.

«Здание — уже не брошенный "скелет" долгостроя, опасный для жителей. Это муниципальная собственность. После долгих судебных тяжб с Министерством обороны мы доказали в суде, что это бесхозное здание. В результате решение принято в интересах города», — сказал он.

По словам Первышова, для того чтобы продолжить строительство, нужно полностью обследовать здание и провести экспертизу. Также нужен проект здания, так как никакой документации по этому строению нет. Мэр поручил выполнить эти этапы до конца года. Начать достраивать поликлинику хотят в 2020 году.

До получения участка в муниципальную собственность мэрия не могла обезопасить территорию. Теперь на участке сделают ограждение, освещение и организуют охрану, сообщили 27 мая в пресс-службе администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, ранее участок принадлежал Минобороны РФ. Ведомство начало строительство поликлиники в 2006 году. Через четыре года стройка остановилась из-за прекращения финансирования. С 2010 года объект заморозили, при этом он не обнесен забором, не охраняется и не освещается ночью.

Администрация Краснодара не раз пыталась получить объект в собственность города. Прошло несколько судебных процессов, бывший владелец участка оспаривал решения судов, если они принимались в пользу муниципалитета.

Евгений Первышов Краснодар Строительство
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