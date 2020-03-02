В Краснодаре заброшенную поликлинику на Гидрострое начнут достраивать в 2021 году

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 2 марта сообщили о планах строительства заброшенной поликлиники, которая находится в микрорайоне Гидростроителей

Участок земли на улице Писателя Знаменского, 3 принадлежал Министерству обороны РФ. В 2006 году ведомство начало строить поликлинику, однако спустя четыре года финансирование стройки прекратили. В 2010 году объект заморозили, он оставался не обнесенным забором, без охраны и освещения. В 2016-м мэрия Краснодара в суде попыталась добиться решения о сносе здания, однако суд отказал в удовлетворении иска.

В апреле 2019 года городская администрация обратилась в суд и потребовала перевести заброшенное здание поликлиники муниципалитету. В мае стало известно, что суд признал здание бесхозным и вынес решение в пользу мэрии. В тот же период глава города Евгений Первышов поручил до конца 2019 года обследовать здание и провести экспертизу, чтобы в 2020 году начать достраивать поликлинику.

2 марта 2020 года на совещании в мэрии сообщили, что администрация края делегировала городу полномочия по достройке объекта и его ввода в эксплуатацию. По словам Первышова, в марте должны выделить средства на проектирование поликлиники. Проектные работы планируется закончить в 2021 году, после чего сразу начнется строительство здания.

«Срок строительства будет утвержден по итогам проектно-сметной документации», — добавил мэр.

Глава краевого центра отметил, что местные жители жаловались на то, что на строительную площадку часто приходят дети, и поручил организовать охрану и видеонаблюдение на территории стройки.

Краснодар Медицина Министерство обороны России Строительство Суд

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