Где в Краснодаре могут построить новые больницы и поликлиники? Рассказал мэр города

Мэр Краснодара Евгений Первышов 15 июня доложил губернатору Кубани, что в городе подобрали пять земельных участков под строительство поликлиник

На заседании общественного градостроительного совета глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в рамках краевой госпрограммы с 2022 года в Краснодаре начнут строить новые объекты здравоохранения.

Власти Краснодара уже подобрали под будущие поликлиники и больницы земельные участки в Прикубанском округе, отметил мэр города Евгений Первышов. Их предлагают построить по улице Ратной Славы, Степной, Солнечной, Куликова Поля и на Ростовском шоссе.

Чтобы краевая администрация начала строить там больницы и поликлиники, все участки нужно передать в государственную собственность, объяснили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Так, в течение трех-четырех месяцев будет готов пакет документов для передачи в государственную собственность участка по улице Ратной Славы. Другой участок — на Ростовском шоссе, 42 — уже передали в госсобственность.

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Земельный участок по улице Куликова поля, 39/2 в поселке Российском имеет площадь 2 тыс. 906 кв. метров. Там может быть учреждение здравоохранения на 500 посещений в одну смену. Правда, пока участок еще в собственности муниципалитета.

Работы по формированию еще одного участка площадью 8,5 тыс. кв. метров по улице Степной в поселке Индустриальном еще идут. Согласно генплану города, там должно появится учреждение здравоохранения на 100 посещений в смену. А по улице Солнечной собираются построить поликлинику на 750 посещений в смену.