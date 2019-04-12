Власти Краснодара хотят забрать в собственность города заброшенную стройку в микрорайоне Гидростроителей

Администрация Краснодара в апреле обратилась в суд с заявлением о переводе заброшенного здания в микрорайоне Гидростроителей в собственность города

Заседание суда состоится 22 апреля.

Строительство здания на проспекте Писателя Знаменского, 3 прекратили восемь лет назад. Сейчас мэрия требует признать постройку бесхозной и передать в собственность муниципалитета.

«Эта заброшенная стройка, которая стоит посреди жилого района, сейчас представляет исключительно угрозу для жителей, особенно детей. Фактически владельца здания нет, здесь никто не обеспечивает охрану и порядок», — сказал Евгений Первышов на встрече с жителями микрорайона.

Глава краевой столицы рассказал, что Минобороны РФ начало строительство поликлиники в 2006 году. Через четыре года стройка остановилась из-за прекращения финансирования. С 2010 года объект заморозили, при этом он не обнесен забором, не охраняется и не освещается ночью.