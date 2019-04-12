Власти Краснодара хотят забрать в собственность города заброшенную стройку в микрорайоне Гидростроителей
Администрация Краснодара в апреле обратилась в суд с заявлением о переводе заброшенного здания в микрорайоне Гидростроителей в собственность города
Заседание суда состоится 22 апреля.
Строительство здания на проспекте Писателя Знаменского, 3 прекратили восемь лет назад. Сейчас мэрия требует признать постройку бесхозной и передать в собственность муниципалитета.
«Эта заброшенная стройка, которая стоит посреди жилого района, сейчас представляет исключительно угрозу для жителей, особенно детей. Фактически владельца здания нет, здесь никто не обеспечивает охрану и порядок», — сказал Евгений Первышов на встрече с жителями микрорайона.
Глава краевой столицы рассказал, что Минобороны РФ начало строительство поликлиники в 2006 году. Через четыре года стройка остановилась из-за прекращения финансирования. С 2010 года объект заморозили, при этом он не обнесен забором, не охраняется и не освещается ночью.
Администрация Краснодара уже пыталась перевести здание в собственность города. Власти направляли запросы и обращения в Минобороны, однако стройка оставалась заброшенной.
В 2013 году мэрия подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Представители Минобороны возражали и отказали администрации города в признании права собственности на долгострой.
Позже арбитраж удовлетворил иск властей краевого центра о сносе здания, однако Верховный суд отменил это решение. В 2017 году мэрия решила признать объект бесхозным. Так как у здания нет фактического хозяина, по закону, через 12 месяцев муниципалитет имеет право обратиться в суд с иском об обращении такого объекта в муниципальную собственность, что и было сделано.
Евгений Первышов отметил, что администрация рассчитывает на поддержку горожан. На встрече жители микрорайона рассказали, что инициативная группа уже собирает подписи в поддержку мэрии, сообщили 12 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.
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