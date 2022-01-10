Власти Кубани сообщили, что до 2023 года в крае примут генпланы Геленджика, Армавира и Горячего Ключа

Губернатор края Вениамин Кондратьев рассказал, что в 2022 году примут генпланы трех городов, в том числе Геленджика, жители которого выступали против изменений

Ранее Юга.ру писали, что осенью 2021 года в Геленджике начались народные волнения, люди протестовали против принятия нового проекта генплана города. Из-за изменения планировки и застройки города, которые подразумевал документ, горожане опасались остаться без своего имущества и земельных участков. Чиновники уверяют, что никаких ограничений новое зонирование не несет и не ущемляет права граждан. Наоборот, — новый генплан позволит использовать землю в коммерческих целях. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Отметим, что новыми генпланами оказались недовольны также жители Анапы, где позже документ в итоге приняли. Но на заключительную сессию горожан не пустили. «Туподар» опубликовал ролик, где видно, как люди пытаются зайти в здание, а дверь изнутри держат сотрудники правоохранительных органов.

Что касается генплана Новороссийска, то его направили на доработку. Напомним, генпланы Краснодара, Геленджика, Сочи, Горячего Ключа, Армавира и Анапы разрабатывает одна организация — Санкт-Петербургский НИИ перспективного градостроительства.

10 января на сайте администрации Краснодарского края появился пресс-релиз, в котором говорится, что в 2022 году будут приняты генпланы Геленджика, Армавира и Горячего Ключа. Также разработка градостроительных документов начнется в Туапсинском, Апшеронском районах. «Это позволит нам создать на Кубани уютные, а главное — комфортные для жизни и отдыха муниципалитеты. Вся работа должна вестись открыто — в тесном взаимодействии с жителями», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава края добавил, что до конца года планируется завершить разработку генплана в Новороссийске, а в 2023 — принять генплан Сочи. «Органы местного самоуправления подготовят 29 проектов внесения изменений в Генеральные планы ряда сельских территорий и 22 проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в Армавире, Горячем Ключе, Геленджике, Ейске, Кореновском, Темрюкском, Щербиновском районах. Порядка 70 сельских поселений также утвердят новые генпланы», — сказал вице-губернатор Евгений Наумов.