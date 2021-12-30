В Анапе приняли генплан, против которого выступали местные жители. На заключительную сессию их не пустили

28 декабря в Анапе приняли новый генплан, но жителей не пустили на открытую сессию в мэрию. В конце недели проект появился на сайте города

28 декабря Совет депутатов Анапы принял окончательную редакцию генплана на ближайшие 20 лет. Напомним, проект градостроения вызвал возмущение местных жителей, от анапчан поступило более 5 тыс. предложений и замечаний. В мэрии заявили, что учли большинство из них. Как писали Юга.ру, горожане беспокоились, что их дома в новом генплане перенесут из жилой зоны в рекреационно-курортную, территории отберут, гостевой бизнес придется закрыть. Власти же объясняли, что проект призван упорядочить застройку курортной зоны. В интервью ютуб-каналу «Редакция» глава Анапы Василий Швец подчеркнул, что проекты генпланов кубанских городов разрабатывали последние два года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Новую редакцию анапского генплана разработал Санкт-Петербургский НИИ перспективного градостроительства. Те же специалисты представили генпланы Краснодара, Геленджика, Сочи, Горячего Ключа, Армавира. «Самое главное мы выполнили важнейшую задачу — ушли от хаоса в градостроительной политике и точечной многоквартирной застройки», — отметил Швец. На заключительную сессию анапчан не пустили. «Туподар» опубликовал ролик, где видно, как люди пытаются зайти в здание, а дверь изнутри держат сотрудники правоохранительных органов. Позже ко входу подтягиваются казаки, отгоняют жителей и валят одного из них на землю.

Проект генплана опубликовали 30 декабря. Но некоторые подробности рассказали раньше. Один из приоритетов новой градостроительной политики — социальная инфраструктура. По данным администрации города, Анапа всего на 40% обеспечена соцобъектами. Генплан предусматривает строительство сотен таких объектов: 26 школ, более 90 детсадов, полсотни учреждений допобразования, домов культуры и библиотек, спортивного кластера с ледовой ареной и стадионом. В Анапе построят новые санаторные комплексы и медицинско-реабилитационный комплекс. Примерно 35 территорий в генплане закрепили под строительство детских учреждений отдыха, чтобы оставить действующими все детские здравницы курорта. Площадь жилой многоквартирной застройки сократили до 1,7 млн кв. метров, тогда как прошлая редакция генплана предполагала строительство 8 млн кв. метров жилья. В городе планируют построить около километра ливневой канализации, в сельских округах — водоотводы. Кроме того, увеличат мощности электрических подстанций.

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Больше станет зеленых насаждений: в норме их должно быть 8 кв. метров на человека, а пока есть всего 4 кв. метра. Согласно генплану, за 20 лет в Анапе появится 1,4 тыс. Га зеленых зон: 30 парков, 125 скверов, 57 бульваров, 19 набережных. Образуют две особо охраняемые зоны — прибрежный ландшафт «Дюны» и лесной массив «Гай-Кодзор» — в дополнение к девяти существующим. Расширят границы зон «Анапское взморье», «Анапский», «Большой Утриш». Под одним из постов в официальном аккаунте Анапы напомнили, что дюны, которым дали статус особо охраняемых зон, уже застроены.