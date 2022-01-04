Участок трассы Джубга — Сочи потрескался и начал съезжать вниз из-за оползня

4 января после сильных ливней в районе Сочи начался «оползневый процесс», повлиявший на целостность дорожного полотна трассы Джубга — Сочи в Лазаревском районе

Госавтоинспекция Кубани опубликовала пост в Instagram-аккаунте с информацией о том, что на 161 км трассы Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия введено реверсивное движение.

В начале января погода в горах Сочи сильно ухудшилась: МЧС несколько раз предупреждало о сильном снеге и лавинах. На дороги туда перестали пускать автомобили на летней резине. Во всем регионе краснодарский гидрометцентр продлил до 5 января предупреждение о ливнях и подъеме воды в реках.

Высокая влажность повлияла на конструкцию дорожного полотна: со стороны обрыва покрытие пошло трещинами и начало сползать вниз. Чтобы избежать трагедий, на участке трассы установили ограничительные конструкции, там дежурит наряд ДПС.

Ранее Юга.ру писали о том, что 30 декабря Упрдор «Черноморье» сняло все реверсивные ограничения движения на трассе А-147 Джубга — Сочи. На тот момент рабочие завершили работы на подъезде к микрорайону Вишнёвка в Лазаревском районе.