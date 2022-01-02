МЧС предупредило жителей Сочи о сильном снеге и лавинах

Со 2 по 4 января в Сочи ожидается ухудшение погоды

С 1 по 2 января на курорте действует штормовое предупреждение по сильному снегу с возможным налипанием мокрого снега.

Также пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявила экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах региона выше 2,5 тыс. м и в горах Сочи выше 1,5 тыс. м до 4 января.

Как сообщали Юга.ру, 31 декабря из-за тумана из Краснодара не могли вылететь восемь рейсов.