 В Сочи на поврежденном оползнем участке трассы А-147 восстановили двустороннее движение

Напомним, в октябре на участке федеральной трассы А-147 около поворота к селу Сергей-Поле после сильного дождя и оползня пошел трещинами асфальт. Там организовали реверс, ввели аварийный режим движения и начали ремонт. Однако трещины там продолжили расползаться.

В ноябре в мэрии Сочи сообщили, что дорожное полотно на поврежденном участке восстановлено, к месту стянули тяжелую технику, подготовили необходимый запас материалов для ремонта.