30 декабря дорожные службы сняли последнюю реверсивную схему движения на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье», вчера около 20:00 рабочие завершили работы на 87-м километре трассы на подъезде к микрорайону Вишнёвка в Лазаревском районе.

Ранее в этом месяце были введены в эксплуатацию дорожные объекты на 29-м, 158-м км трассы, а также на отрезке 68-73 км. И в данный момент впервые за долгое время реверсивного движения нет ни на одном участке А-147. «На всех федеральных дорогах в границах Сочи и Туапсинского района обеспечивается беспрепятственный режим проезда, на проезжей части никаких работ не осуществляется», подчеркнули в Упрдор «Черноморье».

Напомним, в течение 2021 года трасса А-147 пережила многое: в ноябре грандиозный оползень повредил покрытие на участке протяженностью в несколько километров, а в июле паводок на реке Шапсухо привел к полной остановке движения по магистрали.