В Краснодаре запретили новогодний фейерверк

Краснодарский край

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  • © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру

Роспотребнадзор запретил праздничный салют в Краснодаре из-за пандемии

30 декабря в мэрии Краснодара сообщили, что в новогоднюю ночь фейерверка не будет — запретил Роспотребнадзор. Решение призвано не допустить распространение коронавируса. 

В пресс-службе мэрии добавили, что запрет коснулся только главного салюта на центральной площади города. Взять комментарий у Роспотребнадзора не удалось. 

Правила безопасности при запуске фейерверков можно изучить на сайте МЧС. 

Как писали Юга.ру, встретить Новый год под звуки фейерверка можно на сочинском курорте «Роза Хутор» и «Курорте Красная Поляна»

«Хочу управлять праздниками»:

Напомним, летом в Новороссийске из-за пандемии отменили празднование Дня военно-морского флота. 

В этом году власти Краснодара отказались и от салюта в честь 9 Мая.

Новый год Праздники

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