В Краснодаре запретили новогодний фейерверк
Роспотребнадзор запретил праздничный салют в Краснодаре из-за пандемии
30 декабря в мэрии Краснодара сообщили, что в новогоднюю ночь фейерверка не будет — запретил Роспотребнадзор. Решение призвано не допустить распространение коронавируса.
В пресс-службе мэрии добавили, что запрет коснулся только главного салюта на центральной площади города. Взять комментарий у Роспотребнадзора не удалось.
Правила безопасности при запуске фейерверков можно изучить на сайте МЧС.
Как писали Юга.ру, встретить Новый год под звуки фейерверка можно на сочинском курорте «Роза Хутор» и «Курорте Красная Поляна».
«Хочу управлять праздниками»:
Напомним, летом в Новороссийске из-за пандемии отменили празднование Дня военно-морского флота.
В этом году власти Краснодара отказались и от салюта в честь 9 Мая.
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