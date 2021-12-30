В Краснодаре запретили новогодний фейерверк

30 декабря в мэрии Краснодара сообщили, что в новогоднюю ночь фейерверка не будет — запретил Роспотребнадзор. Решение призвано не допустить распространение коронавируса.

В пресс-службе мэрии добавили, что запрет коснулся только главного салюта на центральной площади города. Взять комментарий у Роспотребнадзора не удалось.

Правила безопасности при запуске фейерверков можно изучить на сайте МЧС.

Как писали Юга.ру, встретить Новый год под звуки фейерверка можно на сочинском курорте «Роза Хутор» и «Курорте Красная Поляна».