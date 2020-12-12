Краснодарец Георгий Сунцов известен как ведущий праздников. Но за последние годы он занимался множеством стартапов — от продажи машин до поставки фейерверков и запуска общепита на колесах. Бизнесмен рассказал порталу Юга.ру о том, как пришел к организации ивентов, и вспомнил, как открывал проекты из разных сфер экономики. Беседа с Георгием Сунцовым входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Вы работаете в сфере развлечений с 2011 года. Что вас к этому привело? — В школе я участвовал в организации школьных вечеринок на квартирах, потом — в КВН. Поступил в Политех, но сцена меня по-прежнему привлекала. Обожал выступать, хотя 5–10 минут эфирного времени всегда было мало — понял, что хочу управлять праздниками, а не быть их участником. В 2009 году провел первую вечеринку, а спустя полгода уже вел все официальные и развлекательные мероприятия в своем вузе. Потом попросили провести свадьбу, а я вообще понятия не имел, как это делается. Благо моя мама в свое время была тамадой. Итог: за один вечер заработал 2 тыс. рублей, проведя свадьбу в столовой элеватора. Решил, что настолько интересные деньги — это мое.

Затем около семи лет работал МС в клубах «Эра», «Платинум», «Белый кролик», «Красный пес», «Звезда», аквапарке «Экватор» и многих других заведениях. Параллельно с 2011 года очень плотно пошли свадьбы, корпоративные праздники, юбилеи и другие проекты. Когда увлечение стало приносить хорошие деньги, понял, что его и буду развивать. Как, по вашему мнению, эта сфера бизнеса изменилась за девять лет? — Если раньше хватало два раза в неделю выкладывать фотоотчет с мероприятия в группу во «ВКонтакте», то сейчас это целая рекламная и маркетинговая кампания. Мы ищем целевую аудиторию, и моя команда берет не все проекты — только те, что нам по душе. Мой целевой заказчик изменился: раньше запрос был «чтобы весело», а теперь — «мы хотим свою уникальную концепцию... и чтобы весело».

За это время вы разработали 19 стартапов, сейчас работает шесть из них. Расскажите о закрытых бизнесах. — В 20 лет я занимался перепродажей автомобилей — всего было 83 машины. Еще с другом открывали smm-event-агентство, но из-за недопониманий оно просуществовало не больше года. В 2017 году вошел в бизнес товарища по микрозаймам. Выдавал займы сам и через него по сарафану. Занимаюсь этим по сей день. В том же году много времени участвовал в хайпах в сети [от англ. HYIP — High Yield Investment Program — инвестиционные проекты, которые делают выплаты инвесторам за счет средств, привлеченных от новых вкладчиков. — Прим. Юга.ру], заработал и потерял примерно одинаково.

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Также в 2017-м мы открыли первый пробный общепитовский бизнес — «Фудтрак BRO». Проработал год и продал как готовый бизнес. В 2018 году решили попробовать себя в рекламе — купили и повесили в топовом городском ТРЦ большие диодные экраны. Проработали год, заработали, выстроили отдел продаж. Продали как готовый бизнес, потому что отнимал время. В 2019 году мы взяли «убитое» помещение, выстроили Loft Atmosphere — фотостудию в центре Краснодара с офисом нашего агентства событий «Атмосфера». Набрали штат и запустили все виды рекламы.

«Фейерверк нужен такой, чтобы все осознали, кто тут папочка». Ха-ха-ха Георгий Сунцов

Расскажите о наиболее удавшихся событиях, проведенных ивент-агентством «Атмосфера». — Это мое второе ивент-агентство — первое называлось TOP Event и просуществовало недолго, потому что тогда мы были не готовы его развивать. Проект «Атмосфера» с крутым ведущим Дмитрием Маузером организовали почти два года назад. Это прежде всего наша локация Loft Atmosphere, где проводятся съемки, небольшие мероприятия и базируется наш офис с персоналом. За это время мы организовали более 40 мероприятий под ключ и провели еще энное количество со-организаций. Назвать самые необычные — это сложно. Мне больше всего запомнился корпоративный двухдневный праздник для крупной клиники Краснодара на 200 человек в загородной резиденции и свадьба в Абрау-Дюрсо на 50 человек для пары из Москвы — дистанционно. Это была интересная и завораживающая работа. Мы создавали будущие эмоции.

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Сейчас вы ведете два проката туристического оборудования — горнолыжной экипировки MOBI и мотоциклов ENDURO. Один из них открывался по схеме другого? — Идея сделать прокат горнолыжного оборудования в Красной Поляне пришла в 2016 году. В первый год отбились, во второй — масштабировались, в третий — открыли прокат в Краснодаре и Архызе. Mobi_prokat — это сложная сфера, потому что именно мы стали первым прокатом в Красной Поляне, кто выдавал снаряжение и в пункте проката, и с доставкой в номера. Сначала путали отели, ломались машины… в общем, было сложно. Но сейчас это позади, и у нас два крупных проката в Эстосадке и Архызе, которые успешно работают на постоянных и новых клиентов. Mobi_enduro мы открывали по аналогии с горнолыжным прокатом, уже имея опыт в этой сфере. Как ни парадоксально, мы открыли его в первый день карантина на Кубани — и мы просто «отбомбили». Потому что все сидели дома и хотели эмоций, а мы работали и обучали! Всего за месяц вышли на доход в 100 тыс., и за 7–8 месяцев проект окупился и принес прибыль.

Расскажите о ваших поставках спецэффектов на мероприятия — Speceffect_krd . Бывают ли проблемы с соблюдением клиентами техники безопасности? — Открыли его в 2018 году и ежегодно масштабируем. Это один из самых красивых моих проектов — он делает картинку. Тяжелый дым на танец молодых, украшенный холодными фонтанами, бьющими из-под дыма, инсталляции с названиями компаний и крутейшие фейерверки — все это у нас есть. В плане спецэффектов мы можем сделать абсолютно все, я так думаю. Наши технические специалисты контролируют технику безопасности и подробно инструктируют и до, и во время события. За три года работы — ни одного ЧП. Большая часть покупателей ваших спецэффектов — организаторы свадеб. Расскажите о самых популярных пожеланиях от молодоженов. — Самое популярное пожелание: «Мы хотим такой дым, чтобы не было видно наши ноги и то, как мы друг другу на них наступаем». Или: «Фейерверк нужен такой, чтобы все осознали, кто тут папочка». Ха-ха-ха. Если нас бронируют организаторы, то запросы точнее: они описывают действие, а мы предлагаем разные решения.