В Новый год на «Курорте Красная Поляна» выступят «Уматурман» и Анжелика Варум

Роскошный банкет, инстаграм-вечеринка, исполнение желаний, «Уматурман» и Анжелика Варум: рассказываем, что ждет гостей «Курорта Красная Поляна» в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь гостей «Курорта Красная Поляна» будут развлекать на семи концертных площадках в отелях. А в парке «Времена года» состоится фейерверк и большой праздничный концерт, хедлайнером которого станет группа «Уматурман».

Гости курорта могут выбрать одну из семи программ новогодней ночи. Вот некоторые из них:

отель «Риксос» проводит Diamond Night — роскошный банкет с деликатесами и шоу-программой с участием Анжелики Варум;

в отеле «Марриотт» пройдет экстравагантная вечеринка M Gala Night — гости встретят 2022 год в самых стильных нарядах под аплодисменты;

отель Novotel Congress научит загадывать желания так, чтобы они сбывались, — некоторые исполнятся прямо на вечеринке «Новогодний марафон желаний»;

отель Courtyard порадует тех, кто не представляет жизнь без инстаграма, — на новогоднем ужине в формате Stories гости будут примерять инста-маски, отмечать друг друга и участвовать в онлайн-конкурсах.

Узнать обо всех тематических вечеринках можно на сайте.