В Новый год на «Курорте Красная Поляна» выступят «Уматурман» и Анжелика Варум
Роскошный банкет, инстаграм-вечеринка, исполнение желаний, «Уматурман» и Анжелика Варум: рассказываем, что ждет гостей «Курорта Красная Поляна» в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь гостей «Курорта Красная Поляна» будут развлекать на семи концертных площадках в отелях. А в парке «Времена года» состоится фейерверк и большой праздничный концерт, хедлайнером которого станет группа «Уматурман».
Гости курорта могут выбрать одну из семи программ новогодней ночи. Вот некоторые из них:
- отель «Риксос» проводит Diamond Night — роскошный банкет с деликатесами и шоу-программой с участием Анжелики Варум;
- в отеле «Марриотт» пройдет экстравагантная вечеринка M Gala Night — гости встретят 2022 год в самых стильных нарядах под аплодисменты;
- отель Novotel Congress научит загадывать желания так, чтобы они сбывались, — некоторые исполнятся прямо на вечеринке «Новогодний марафон желаний»;
- отель Courtyard порадует тех, кто не представляет жизнь без инстаграма, — на новогоднем ужине в формате Stories гости будут примерять инста-маски, отмечать друг друга и участвовать в онлайн-конкурсах.
Узнать обо всех тематических вечеринках можно на сайте.
Праздничные декорации появятся на курорте к 1 декабря. На новогодних каникулах (с 29 декабря по 9 января) для детей будут работать аниматоры с праздничной программой.
По словам операционного директора «Курорта Красная Поляна» Яны Перепечаевой, в этом году курорт создаст сказочную атмосферу на обоих уровнях, где расположены отели.
«Обычно мы уделяем большое внимание украшению Поляны 540: сюда на праздники приезжают и гости других курортов, и жители Большого Сочи. Здесь мы установим большую новогоднюю елку в парке «Времена года», здесь принимает гостей Дом Деда Мороза, а в новогоднюю ночь пройдет концерт «Уматурман». Но также в этом году мы решили поставить новогоднюю елку на Поляне 960 и больше украсить отели, чтобы создать праздничную атмосферу на время каникул», — рассказала Перепечаева.
Атмосферу дополнят зимние развлечения курорта. Уже в декабре гостям будут доступны горнолыжные трассы и сноупарк, катание на упряжках с оленями и хаски, спуски на надувных ватрушках. А еще — горные качели и супертроллей в парке аттракционов, полеты на воздушном шаре и другие активности программы развлечений «100К».