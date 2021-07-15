В Новороссийске отменили празднование Дня ВМФ

В Новороссийске из-за пандемии 25 июля не будет праздничных мероприятий в честь Дня военно-морского флота

В День военно-морского флота, 25 июля, отменили выставку военной техники, традиционный парад кораблей и даже салют, рассказали в пресс-службе мэрии Новороссийска «Кубанским новостям».

«Праздничные мероприятия пройдут в закрытом режиме на территории военно-морской базы. Массовое празднование отменили из-за роста заболеваемости Covid-19», — сказали в пресс-службе.

Напомним, массовые празднования Дня ВМФ в Новороссийске из-за пандемии отменяют второй год подряд. Но в отличие от этого года, в 2020 все же состоялся традиционный проход кораблей