Курорт «Роза Хутор» встретит Новый год с фейерверком

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор подготовили развлекательную программу на новогодние праздники

Во время новогодних каникул гости смогут посетить резиденцию Деда Мороза, послушать выступления уличного оркестра и музыкальные сеты известных диджеев, увидеть лазерное шоу и фейерверк. В связи с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер.

«В праздничный день, 31 декабря, в Роза Долине на террасе отеля «Рэдиссон» откроется резиденция Деда Мороза. Она будет работать все каникулы вплоть до 6 января с 11:30 до 15:00», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

Проводят 2021 год гости с оркестром ТВ Band и аниматорами. Начиная с 20:00 до 1:00 на площади у Ратуши будут играть DJ Rich Rudeboyz и Pasha Bronx. В 20:30 появится уличный театр «Черный квадрат». После выступления президента России Владимира Путина в полночь прогремит праздничный фейерверк.

Развлекательная программа продлится на курорте до 6 января. Каждый вечер на площади у Ратуши будет проходить яркое лазерное шоу.

Как сообщали ранее Юга.ру, 31 декабря на станцию курорта «Роза Хутор» прибудет поезд с Дедом Морозом.

Дед Мороз Курорты и туризм Новый год Роза Хутор

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