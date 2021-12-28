Курорт «Роза Хутор» встретит Новый год с фейерверком
На курорте «Роза Хутор подготовили развлекательную программу на новогодние праздники
Во время новогодних каникул гости смогут посетить резиденцию Деда Мороза, послушать выступления уличного оркестра и музыкальные сеты известных диджеев, увидеть лазерное шоу и фейерверк. В связи с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер.
«В праздничный день, 31 декабря, в Роза Долине на террасе отеля «Рэдиссон» откроется резиденция Деда Мороза. Она будет работать все каникулы вплоть до 6 января с 11:30 до 15:00», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Проводят 2021 год гости с оркестром ТВ Band и аниматорами. Начиная с 20:00 до 1:00 на площади у Ратуши будут играть DJ Rich Rudeboyz и Pasha Bronx. В 20:30 появится уличный театр «Черный квадрат». После выступления президента России Владимира Путина в полночь прогремит праздничный фейерверк.
Развлекательная программа продлится на курорте до 6 января. Каждый вечер на площади у Ратуши будет проходить яркое лазерное шоу.
Как сообщали ранее Юга.ру, 31 декабря на станцию курорта «Роза Хутор» прибудет поезд с Дедом Морозом.