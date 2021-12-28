Курорт «Роза Хутор» встретит Новый год с фейерверком

Во время новогодних каникул гости смогут посетить резиденцию Деда Мороза, послушать выступления уличного оркестра и музыкальные сеты известных диджеев, увидеть лазерное шоу и фейерверк. В связи с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер.

«В праздничный день, 31 декабря, в Роза Долине на террасе отеля «Рэдиссон» откроется резиденция Деда Мороза. Она будет работать все каникулы вплоть до 6 января с 11:30 до 15:00», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».