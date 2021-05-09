Власти Краснодара решили отказаться от салюта в честь 9 Мая

Власти Краснодара объяснили, почему в День Победы в краевом центре не будет праздничного салюта

Напомним, 9 мая парад Победы провели только в двух городах Кубани — Новороссийске и Краснодаре. Из-за ковидных ограничений эти мероприятия прошли без зрителей, на них пригласили только ветеранов. Парад в столице региона показали в прямом эфире на краевом телеканале, а «Бессмертный полк» и большинство других акций организовали в онлайн-формате.

Портал 93.ru обратил внимание на то, что в программе мероприятий в честь Дня Победы в Краснодаре не оказалось салюта.