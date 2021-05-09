Власти Краснодара решили отказаться от салюта в честь 9 Мая
Власти Краснодара объяснили, почему в День Победы в краевом центре не будет праздничного салюта
Напомним, 9 мая парад Победы провели только в двух городах Кубани — Новороссийске и Краснодаре. Из-за ковидных ограничений эти мероприятия прошли без зрителей, на них пригласили только ветеранов. Парад в столице региона показали в прямом эфире на краевом телеканале, а «Бессмертный полк» и большинство других акций организовали в онлайн-формате.
Портал 93.ru обратил внимание на то, что в программе мероприятий в честь Дня Победы в Краснодаре не оказалось салюта.
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Журналист портала Юга.ру 9 мая обратилась за комментарием в пресс-службу городской администрации. Там объяснили, что салют отменили из-за ограничений, связанных с действующим режимом повышенной готовности.
«Праздничного фейерверка не будет, чтобы избежать создания массовых столпотворений», — уточнили в мэрии.
При этом салют в честь 9 Мая есть в торжественных программах Новороссийска и Сочи. Первые залпы назначены на 22:00.
Ранее Юга.у писали, что на Кубани режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса продлили до 12 мая. При этом Пасху, которая выпала на 2 мая, отмечали с соблюдением антиковидных мер — праздничные литургии прошли на улице и с ограниченным количеством прихожан. А на Радоницу в Краснодаре решили закрыть все кладбища.