Власти Краснодара решили отказаться от салюта в честь 9 Мая

Краснодарский край

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Власти Краснодара объяснили, почему в День Победы в краевом центре не будет праздничного салюта

Напомним, 9 мая парад Победы провели только в двух городах Кубани — Новороссийске и Краснодаре. Из-за ковидных ограничений эти мероприятия прошли без зрителей, на них пригласили только ветеранов. Парад в столице региона показали в прямом эфире на краевом телеканале, а «Бессмертный полк» и большинство других акций организовали в онлайн-формате.

Портал 93.ru обратил внимание на то, что в программе мероприятий в честь Дня Победы в Краснодаре не оказалось салюта.

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Журналист портала Юга.ру 9 мая обратилась за комментарием в пресс-службу городской администрации. Там объяснили, что салют отменили из-за ограничений, связанных с действующим режимом повышенной готовности.

«Праздничного фейерверка не будет, чтобы избежать создания массовых столпотворений», — уточнили в мэрии.

При этом салют в честь 9 Мая есть в торжественных программах Новороссийска и Сочи. Первые залпы назначены на 22:00.

Ранее Юга.у писали, что на Кубани режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса продлили до 12 мая. При этом Пасху, которая выпала на 2 мая, отмечали с соблюдением антиковидных мер — праздничные литургии прошли на улице и с ограниченным количеством прихожан. А на Радоницу в Краснодаре решили закрыть все кладбища.

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