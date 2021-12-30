Власти Кубани выделят более 18 млрд рублей на завершение строительства Таманского, Ейского и Троицкого водопроводов

В 2022 и 2023 годах власти Кубани намерены достроить три водопровода, чтобы решить дефицит воды на побережье

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 декабря рассказал о планах направить более 18 млрд рублей инфраструктурных кредитов на достройку Таманского, Ейского и Троицкого водопроводов.

«Инфраструктурные кредиты позволят решить проблему реконструкции и строительства очистных сооружений. 20 объектов планируем построить в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе. На эти цели нам одобрили более 65 млрд рублей», — сказал губернатор.

Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году власти Кубани решили построить новую нитку Троицкого водопровода — более 50 км. Такое заявление губернатор сделал после нескольких аварий на сетях, из-за которых без воды остались жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Работы планировалось завершить до 2023 года.

Аналогичные проблемы с водой были в ноябре 2018 года, а летом того же года в пик курортного сезона из-за проблем с водоснабжением в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском вводили график подачи воды.

В мае 2020 года из-за засухи и износа сетей на Троицком групповом водоводе в Геленджике ограничили холодное водоснабжение до шести часов в сутки, а в конце июля график подачи на курорте сократили до полутора часов.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции пообещал решить проблемы с водоснабжением в Крыму и на Кубани.