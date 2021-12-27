В Анапе из-за ливня затопило часть кладбища. В мэрии города рассказали, что кладбище там топит впервые

25 декабря в Анапе подтопило территорию местного кладбища. Воду оттуда откачали, но не всю

Жители Анапы 26 декабря сообщили, что из-за сильных дождей на местном кладбище оказались подтоплены несколько десятков могил. Воду там откачали на следующий день. Позже фотографии с места случившегося были опубликованы в телеграм-канале «Плохие Новости» .

«После сообщения о случившемся туда направили спецтехнику. Специалисты прорывали каналы и откачивали воду. Подтопление ликвидировали буквально на следующий день», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе администрации Анапы журналисту Юга.ру сообщили, что воды на кладбище практически не осталось.

Там также добавили, что с такой ситуацией там столкнулись впервые. Во всем виноваты обильные осадки, которые прошли в крае накануне.

Сколько могил оказалось повреждено, не уточняется, как и не говорится о том, будут ли на кладбище проведены дополнительные работы, чтобы улучшить водоотведение.

На месте продолжает работать специальная техника.