В Анапе из-за ливня затопило часть кладбища. В мэрии города рассказали, что кладбище там топит впервые

Краснодарский край

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  • © Фото: t.me/c/1120063795/29079
    © Фото: t.me/c/1120063795/29079

25 декабря в Анапе подтопило территорию местного кладбища. Воду оттуда откачали, но не всю

Жители Анапы 26 декабря сообщили, что из-за сильных дождей на местном кладбище оказались подтоплены несколько десятков могил. Воду там откачали на следующий день. Позже фотографии с места случившегося были опубликованы в телеграм-канале «Плохие Новости».

В пресс-службе администрации Анапы журналисту Юга.ру сообщили, что воды на кладбище практически не осталось.

«После сообщения о случившемся туда направили спецтехнику. Специалисты прорывали каналы и откачивали воду. Подтопление ликвидировали буквально на следующий день», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Там также добавили, что с такой ситуацией там столкнулись впервые. Во всем виноваты обильные осадки, которые прошли в крае накануне.

Сколько могил оказалось повреждено, не уточняется, как и не говорится о том, будут ли на кладбище проведены дополнительные работы, чтобы улучшить водоотведение.

На месте продолжает работать специальная техника.

Ранее Юга.ру писали, что из-за непогоды в Новороссийске, Геленджике, Крымском и Северском районах ввели режим повышенной готовности. Сильные осадки ожидаются в районе от Анапы до Новороссийска и Джубги. Спасатели не исключают возникновения ЧС на фоне сильных осадков.

По данным синоптиков, на всей территории Краснодарского края в канун Нового года ожидается пасмурная погода.

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В Анапе из-за ливня затопило часть кладбища. В мэрии города рассказали, что кладбище там топит впервые
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