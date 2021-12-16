«Капсула времени» и домики для котов. Анапа отметила 175-летие

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского

15 декабря 2021 года анапчане отметили 175-летие со дня присвоения Анапе статуса города. День прошел по-настоящему празднично — горожан ждали исторические экскурсии, музыкальный концерт, интерактивная выставка и много хороших новостей. Расскажем обо всем по порядку.

Арт-авеню, интерактивная выставка и капсула времени

Мэр курорта выразил уверенность, что празднование этой даты в Анапе станет традицией и каждый год она будет открывать новогодние и рождественские мероприятия.

«Раньше эту дату в Анапе не отмечали. И очень важно, что сегодня мы вместе восстанавливаем историческую справедливость. История — это наши корни, сила и основа. И я убежден, что это важнейшее событие в летописи города заслуживает такого внимания», — подчеркнул Василий Швец.

На празднике было весело и детям, и взрослым. Для младших гостей устроили веселые конкурсы и шоу мыльных пузырей. На концертной площадке — «ракушке» прошел кавер-фест «ПРОдвижение», где до позднего вечера звучали российские и мировые хиты.

На улице Горького заработало арт-авеню: местные мастера подготовили новогодние игрушки и другие изделия ручной работы. Ярмарка будет ждать анапчан и гостей города весь месяц: по 29 декабря с 10:00 до 17:00, а с 30 декабря по 2 января с 12:00 до 20:00.

Возле стелы воинской славы горожане заложили «капсулу времени» с фото и видео в печатном и электронном виде, а также 175 писем от анапских студентов и школьников. Открыть ее должны в 2046 году — в честь 200-летия городского статуса.

Еще капсулы времени:

На Театральной площади открылась интерактивная выставка «Герои нашего города». Ее герои — анапчане самых разных профессий, которые делают город лучше. Среди них — пожарные и доноры, спортсмены и волонтеры, экологи и педагоги, историки и писатели.

С каждым из них можно познакомиться поближе — увидеть фотографии и, считав QR-код, посмотреть видеоинтервью. Каждый человек может порекомендовать героев будущей выставки или предложить свою кандидатуру. Галерея будет работать весь декабрь.

Новый парк, инсторический перформанс и домики для котов

Накануне праздника прошло народное голосование, в котором горожане поддержали идею возведения нового парка. Большую зеленую зону планируют построить в Супсехе в следующем году.

По инициативе мэра города-курорта будущий парк будет назван в честь почетного гражданина Анапы Виктора Мищенко, недавно ушедшего из жизни. Ветеран мечтал, чтобы благоустроенная территория появилась неподалеку от супсехской школы. 15 декабря в этом месте заложили камень под строительство нового парка. В закладке участвовал спикер местного парламента Леонид Красноруцкий.

  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского

Анапа — город с богатой историей. В IV веке до н.э. греки присоединили синдскую гавань к Боспорскому царству. Так на месте современной Анапы появился античный город Горгиппия. Здесь процветала морская торговля — греческие купцы привозили вино, масла, посуду, ткани и украшения и увозили пшеницу, меха, скот, мед, рыбу.

Посмотреть на остатки античного города и узнать историю анапчане и гости города могут в археологическом музее «Горгиппия». Здесь под открытым небом можно увидеть каменные стены жилищ, остатки улицы, фрагменты мастерских, виноделен, рыбозасолочных ванн, мраморные плиты с надписями.

15 декабря сотрудники музея провели бесплатные экскурсии по главным историческим местам курорта — «Русским воротам», раскопам древнегреческого полиса и стеле города воинской славы.

В Анапу — не только на море:

У «Русских ворот» творческие коллективы оживили события первой половины XIX века: взятие турецкой крепости Анапа русскими войсками в 1828 году, основание первых казачьих поселений, визит царя Николая I в 1837-м и, конечно, подписание указа о присвоении Анапе статуса города 15 декабря 1846 года.

В представлении участвовали актеры театра «Многоточие», казачьи коллективы «Черноморочка» центра культуры «Родина» и «Шумай» из станицы Гостагаевской.

  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского
  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского
  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского
  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского
  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского

Не забыли на празднике и о животных. В рамках проекта «Анапский котополис» волонтеры презентовали домики для котов, которые не дадут им замерзнуть зимой. Они появятся на набережной — в местах, где горожане чаще всего подкармливают бездомных животных и играют с ними.

Первым в домик зашел кот Рыжик. Он, как и многие другие питомцы, ждет своих хозяев на страничке общественного объединения волонтеров Анапы по помощи бездомным животным «Сердцем к сердцу».

«Собачий ангел»:

Активисты надеются, что домики станут временным жилищем для котов, и благодаря неравнодушным жителям кого-то из бездомных животных удастся пристроить в добрые руки. Организаторами акции выступили «Арт-сообщество», АНО «Анапа» и котокафе «Дела кошачьи».

  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского
  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского

В городском театре работникам медучреждений, школ и активистам-общественникам вручили заслуженные награды.

В завершение праздника на Театральной площади зажгли огни главной новогодней елки, а также иллюминацию на улице Горького, площади перед зданием мэрии, лаунж-зоне и других общественных пространствах.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что праздничные мероприятия в Анапе прошли на разных городских площадках с соблюдением всех необходимых антиковидных мер безопасности.

Анапа Благоустройство Город Животные История Курорты и туризм Музеи Парки Праздники

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