РЖД завершили расчеты по проекту городской электрички в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото: instagram.com/andrey.a.alekseenko
    © Фото: instagram.com/andrey.a.alekseenko

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что разработчики ОАО «РЖД» завершили технико-экономическое обоснование проекта наземного метро города. О сроках реализации проекта ничего не сказано

Как писали Юга.ру, идея сделать наземное метро в Краснодаре появилась в 2016 году. Сам проект назывался «Наземка». Его разработали члены инициативной группы, в которую вошли общественники из движения «Городские решения» и портала «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи», представители регионального оператора-перевозчика НАО «Кубань Экспресс‑Пригород». 

Проект предполагал использование существующей ж/д инфраструктуры для сообщения между Краснодаром и пригородами. Все это планировали сделать без закупки нового подвижного состава, строительства новых железнодорожных путей и демонтажа.

В общественной организации «Городские решения» тогда рассказывали, что места строительства 14 платформ и 12 перехватывающих парковок уже утверждены.

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В 2017 году в администрации Краснодара поддержали этот проект. Мэр Краснодара Евгений Первышов тогда говорил, что по проекту необходимо экономическое обоснование. После этого идею еще год обсуждали с участием представителей РЖД.

В марте 2019 года карту наземного метро презентовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Она почти полностью повторила «Наземку» 2016 года.

  • Проект «Городская электричка» (слева) и проект «НАЗЕМКА» (справа) © Коллаж Юга.ру
    Проект «Городская электричка» (слева) и проект «НАЗЕМКА» (справа) © Коллаж Юга.ру

27 декабря 2021 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил в своем телеграм-канале, что разработчики ОАО «РЖД» завершили технико-экономическое обоснование проекта.

Он уточнил, что задачей «Наземки» станет «массовая перевозка пассажиров не только пределах самого города, но и в радиусе 30 км вокруг него».

«Проектирование и строительство жизненно важной для города транспортной системы будет идти поэтапно, с максимальным использованием существующих железных дорог. Это позволит серьезно ускорить реализацию проекта краснодарской электрички», — написал Алексеенко.

Андрей Алексеенко Краснодар НАЗЕМКА Строительство

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