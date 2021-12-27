РЖД завершили расчеты по проекту городской электрички в Краснодаре

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что разработчики ОАО «РЖД» завершили технико-экономическое обоснование проекта наземного метро города. О сроках реализации проекта ничего не сказано

Как писали Юга.ру, идея сделать наземное метро в Краснодаре появилась в 2016 году. Сам проект назывался «Наземка». Его разработали члены инициативной группы, в которую вошли общественники из движения «Городские решения» и портала «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи», представители регионального оператора-перевозчика НАО «Кубань Экспресс‑Пригород».

Проект предполагал использование существующей ж/д инфраструктуры для сообщения между Краснодаром и пригородами. Все это планировали сделать без закупки нового подвижного состава, строительства новых железнодорожных путей и демонтажа.

В общественной организации «Городские решения» тогда рассказывали, что места строительства 14 платформ и 12 перехватывающих парковок уже утверждены.