Кондратьев показал карту проекта наземного метро в Краснодаре. Она почти полностью повторяет проект общественников 2016 года «НАЗЕМКА»

View this post on Instagram

Вот как сейчас выглядит карта проекта наземного метро в Краснодаре. Это планируемые схемы нескольких маршрутов движения городских электричек. ⠀ По проекту, перевозить по обозначенным направлениям горожан будут поезда «Ласточка». С их помощью удастся быстро добраться и из одного конца города в другой, и даже из пригорода в пригород — без заторов и без множества утомительных пересадок. ⠀ Реализовывать проект наземного метро задумано в три этапа: ⠀ • Первый этап свяжет станицу Новотитаровскую и Северский район между собой и с центром Краснодара, а также — северную часть города с восточной. • Второй этап свяжет центр Краснодара со станицей Динской. • Третий этап свяжет пригородным скоростным ж/д сообщением центр и аэропорт Краснодара с Усть-Лабинским районом. ⠀ Само собой, еще нужно будет достраивать инфраструктуру — от дополнительных железнодорожных путей до двух депо для скоростных электричек. Стоимость огромная, но когда проект полностью реализуют, это станет скачком в транспортном развитии целой агломерации в центре Краснодарского края. И поддержка нужна на всех уровнях. Рад, что накануне уже получено одобрение гендиректора РЖД Олега Белозерова. ⠀ #краснодарскийкрай #краснодар #динская #устьлабинск #северскийрайон #ржд #наземноеметро #городскиеэлектрички