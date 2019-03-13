Кондратьев показал карту проекта наземного метро в Краснодаре. Она почти полностью повторяет проект общественников 2016 года «НАЗЕМКА»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев опубликовал карту проекта «Городская электричка», который планируется реализовать в Краснодаре

12 марта глава региона обсудил запуск проекта «Городская электричка» с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Кондратьев предложил сформировать рабочую группу из представителей РЖД и профильных краевых ведомств, которая займется проектом. Олег Белозеров поддержал инициативу, сообщили в пресс-службе губернатора. 13 марта Кондратьев опубликовал в своем инстаграме карту проекта. По его словам, по обозначенным направлениям горожан будут перевозить поезда «Ласточка». А реализовывать проект задумано в три этапа:

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• Первый этап свяжет станицу Новотитаровскую и Северский район между собой и с центром Краснодара, а также северную часть города с восточной. Грузовые и пассажирские поезда с участка Витаминкомбинат — Краснодар-I перенесут на так называемый грузовой обход Краснодара (не путать с открытым недавно обходом Краснодарского ж/д узла), который отмечен на схеме зеленым. На грузовом обходе проложат вторые пути, а в перспективе, когда туда дойдет застройка, там тоже пустят электрички и построят пассажирские платформы.



• Второй этап свяжет центр Краснодара (Краснодар-I) со станицей Динской. На вокзале можно будет пересесть на первую линию.



• Третий этап свяжет пригородным скоростным ж/д сообщением центр (Краснодар-I) и аэропорт с Усть-Лабинским районом. Вокзал станет пересадочным узлом для всех трех линий. «Само собой, еще нужно будет достраивать инфраструктуру — от дополнительных железнодорожных путей до двух депо для скоростных электричек. Стоимость огромная, но когда проект полностью реализуют, это станет скачком в транспортном развитии целой агломерации в центре Краснодарского края. И поддержка нужна на всех уровнях», — подчеркнул Кондратьев.

Предложенная Кондратьевым схема (разработчики ее не уточняются) почти в точности повторяет карту проекта «НАЗЕМКА», которую разработала и презентовала в 2016 году инициативная группа, в которую вошли общественники из движения «Городские решения», портала «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи» и представители регионального оператора-перевозчика НАО «Кубань Экспресс‑Пригород».

В самих «Городских решениях» отнеслись к этому спокойно и предложили краевым властям свою помощь в дальнейшей работе. «Кондратьев опубликовал концепцию краснодарского наземного метро, которая в большей части совпадает с нашей концепцией "Наземки". И это хорошо. (…) Концепция будет корректироваться и дополняться, и мы — "Городские решения" & Евгений Змиев — как инициаторы и идеологи проекта предлагаем краевой администрации бесплатную помощь в его дальнейшей проработке», — говорится в телеграм-канале движения.

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По данным общественников, предложенный Кондратьевым проект предполагает, что электропоезда будут полностью изолированы от автомобильного потока. Для этого в агломерации построят или реконструируют два десятка автомобильных и ж/д путепроводов, в том числе второй ж/д мост через Кубань. Для «Ласточек» построят депо на вокзале Краснодар-I. В городе и пригородах появится 18 новых высоких остановочных платформ, а 45 существующих низких платформ реконструируют и поднимут до уровня тамбура электрички.

Кроме того, необходимость городской электрички не раз обсуждал с представителями РЖД мэр Краснодара Евгений Первышов. Еще в июле 2017 года он договорился о создании рабочей группы по проработке проекта, которую должен был возглавить первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек. При этом мэр неоднократно подчеркивал, что такому проекту необходимо экономическое обоснование. А подобную предложенной Кондратьевым концепцию в 2018 году на инвестфоруме в Сочи он обсуждал с гендиректором структуры ОАО «РЖД» — ЗАО «Отраслевой центр внедрения» Юрием Тыртышовым.