Пять новых уличных туалетов открыли в Краснодаре

В парках Краснодара открыли еще пять бесплатных туалетов

21 июля мэрия сообщила , что деньги на установку туалета в Рождественском парке уже направили. Его до сих пор не открыли, но заработало пять новых бесплатных туалетов, обещанных администрацией в октябре. На установку пяти модулей выделили 6 млн рублей.

В зеленых зонах Краснодара появилось. Напомним, в начале июля жители Юбилейного микрорайона пожаловались на отсутствие туалета в Рождественском парке. Тогда бывший мэр города Евгений Первышов поручил расширить сеть уличных туалетов.

В мэрии подчеркнули, что их установили там, где просили жители:

в Дмитриевском сквере;

в сквере имени Льва Толстого;

в сквере «Студенческий»;

в городском саду «Сосновый» в поселке Берёзовом;

в сквере имени 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина.

Кроме того, в парках города работают еще 11 бесплатных туалетов. Их все можно найти на интерактивной карте.

Как писали Юга.ру, 22 декабря краснодарская активистка вышла с пикетом против строительства храма в Юбилейном. Власти согласились доработать проект.