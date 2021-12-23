Пять новых уличных туалетов открыли в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта администрации Краснодара
    © Фото с сайта администрации Краснодара

В парках Краснодара открыли еще пять бесплатных туалетов

В зеленых зонах Краснодара появилось. Напомним, в начале июля жители Юбилейного микрорайона пожаловались на отсутствие туалета в Рождественском парке. Тогда бывший мэр города Евгений Первышов поручил расширить сеть уличных туалетов. 

21 июля мэрия сообщила, что деньги на установку туалета в Рождественском парке уже направили. Его до сих пор не открыли, но заработало пять новых бесплатных туалетов, обещанных администрацией в октябре. На установку пяти модулей выделили 6 млн рублей.

Погост 2.0:

В мэрии подчеркнули, что их установили там, где просили жители: 

  • в Дмитриевском сквере;
  • в сквере имени Льва Толстого;
  • в сквере «Студенческий»;
  • в городском саду «Сосновый» в поселке Берёзовом;
  • в сквере имени 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина.

Кроме того, в парках города работают еще 11 бесплатных туалетов. Их все можно найти на интерактивной карте.

Как писали Юга.ру, 22 декабря краснодарская активистка вышла с пикетом против строительства храма в Юбилейном. Власти согласились доработать проект.

Благоустройство Краснодар

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