В парках и скверах Краснодара хотят установить больше бесплатных туалетов

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 7 июня поручил расширить сеть муниципальных туалетов в городе

Напомним, в начале марта глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в городских парках и скверах с 15 марта будут работать 11 бесплатных туалетов.

Однако к обозначенной дате не все туалеты заработали. Так, к 18 марта открылись только пять туалетов. Остальные подрядчик приводил в нормативное состояние, объяснили тогда порталу Юга.ру в мэрии Краснодара.

На городской планерке 7 июня глава администрации Западного округа Дмитрий Водолацкий рассказал, что жители Юбилейного микрорайона пожаловались на отсутствие бесплатного туалета в Рождественском парке.

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В свою очередь Евгений Первышов отметил, что нужно расширить сеть муниципальных туалетов и поручил главам округов внести предложения по установке дополнительных модулей.

«Эту программу необходимо развивать. Речь не только должна идти о строительстве еще одного модуля в парке Рождественском, надо посмотреть по другим территориям — к главам обращаюсь, посмотрите, какие ещё есть дополнительные потребности в этой части. Тогда будем количество таких туалетов в Краснодаре увеличивать», — заявил Первышов.

Где сейчас в Краснодаре работают бесплатные туалеты:

  • в сквере Пограничников;
  • в Фестивальном сквере;
  • в Молодежном сквере;
  • в сквере Дружбы народов;
  • в Майском сквере;
  • на территории, прилегающей к Ботаническому Саду имени Косенко;
  • в сквере Казачьей славы;
  • в Вишняковском сквере;
  • в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края;
  • в сквере Субботний.

Еще один туалетный модуль должен был открыться на территории Мариинского бульвара, однако там начались работы по благоустройству (их планируют закончить к 30 июля). Туалет там заработает после окончания ремонта бульвара.

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Все работающие туалетные модули в парках и скверах можно найти на специальной интерактивной карте Краснодара.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, бесплатные туалеты будут работать до 31 октября с 10:00 до 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — с 10:00 до 20:00.

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